Top 10 naslova na Disney+

Disney+ i ovog tjedna donosi bogatu ponudu filmova i serija, a mi vam predstavljamo najgledanijih 10 naslova u Hrvatskoj. Na vrhu liste našao se spektakularni TRON: Ares, dok su animirani klasici i dalje među favoritima publike. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski ili serijski maraton!

Top 10 najgledanijih naslova na Disney+ u Hrvatskoj:

1. TRON: Ares (IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 53%)

Ovaj futuristički znanstvenofantastični film vodi nas u svijet gdje sofisticirani Program Ares izlazi iz digitalnog svijeta u stvarnost, označavajući prvi susret čovječanstva s AI bićima. U glavnim ulogama su Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Gillian Anderson i Jeff Bridges. Film obiluje cyberpunk atmosferom i napetim akcijskim scenama. (SAD, 2025., Znanstvena fantastika, Cyberpunk)

2. Avatar: The Way of Water (IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 76%)

Nastavak kultnog Avatara prati obitelj Sully i njihove borbe za opstanak na Pandori. Ova vizualno zadivljujuća svemirska opera donosi emotivne priče i epske bitke, a režiju potpisuje James Cameron. Glume Sam Worthington, Zoe Saldaña i Sigourney Weaver. (SAD, 2022., Znanstvena fantastika)

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

3. Avatar (IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 82%)

Originalni Avatar prati marinca Jakea Sullyja koji na mjesecu Pandori mora birati između poslušnosti zapovijedima i zaštite izvanzemaljske civilizacije. Film je poznat po revolucionarnim vizualnim efektima i ekološkoj poruci. (SAD, 2009., Znanstvena fantastika)

4. Tell Me Lies (IMDB: 6.7)

Ova intrigantna drama prati Lucy Albright na početku fakultetskog života i njezinu opasnu vezu sa Stephenom DeMarcom. Serija istražuje složene međuljudske odnose i posljedice mladenačkih odluka. U glavnim ulogama su Grace Van Patten i Jackson White. (SAD, 2022., Drama, Odnosi)

5. Pole to Pole with Will Smith (IMDB: 4.2)

Will Smith kreće na nevjerojatno putovanje od Južnog do Sjevernog pola, suočavajući se s ekstremnim izazovima i istražujući prirodu uz pomoć stručnjaka. Ova dokumentarna serija inspirira na istraživanje i preispitivanje vlastitih granica. (SAD, 2026., Dokumentarna serija, Priroda)

6. High Potential (IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 90%)

Krimi serija o samohranoj majci Morgan, čije iznimne sposobnosti rješavanja zločina dovode do neobičnog partnerstva s iskusnim detektivom. Kaitlin Olson briljira u glavnoj ulozi, a serija donosi svježi pogled na žanr 'case of the week'. (SAD, 2024., Kriminalistička serija)

7. Percy Jackson and the Olympians (IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 91%)

Fantastična serija prati mladog Percyja Jacksona na epskoj potrazi kroz Ameriku, gdje mora vratiti Zeusovu munju i spriječiti rat bogova. Serija je prepuna avanture, mitologije i humora, a glavne uloge tumače Walker Scobell i Leah Sava Jeffries. (SAD, 2023., Fantazija, Drevna Grčka)

8. A Thousand Blows (IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 90%)

Smještena u opasni svijet ilegalnog boksa viktorijanskog Londona, ova britanska drama donosi napetu priču o preživljavanju i borbi za čast. U glavnim ulogama su Malachi Kirby, Erin Doherty i Stephen Graham. (UK, 2025., Drama, Boks)

9. Inside Out (IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 98%)

Ova animirana uspješnica prati Riley i njezine emocije - Sreću, Strah, Ljutnju, Gađenje i Tugu - koje joj pomažu nositi se s preseljenjem i odrastanjem. Film je poznat po toploj priči i kreativnom prikazu unutarnjeg svijeta djece. (SAD, 2015., Animirani, Obiteljski)

10. Zootopia (IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 98%)

U ovom animiranom hitu, zec-policajka Judy Hopps i lukavi lisac Nick Wilde udružuju snage kako bi riješili misterij u gradu životinja. Film je zabavan za sve uzraste i nosi snažnu poruku o toleranciji i suradnji. (SAD, 2016., Animirani, Avantura)

Foto: Imdb