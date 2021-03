Ekskluzivni intervju koji su Meghan Markle (39) i princ Harry (36) dali Oprah Winfrey (67) jučer navečer prikazan je u Americi. Otada ne prestaju komentari ljubitelja kraljevske obitelji, ali i onih koji se u dvor ne razumiju.

Većini je drago što je bivša glumica napokon izašla u javnost s nekim bitnim stvarima i ispričala što su joj Harryjevi bližnji radili kad se preselila u London. Primijetili su da je njezina istina oprečna onoj koju su čitali po britanskim tabloidima u trenucima kada su se te stvari odvijale. Zaključili su da je ta obitelj 'bolesna'.

Unatoč tome što je bila poznata glumica u SAD-u, mnogi su joj spočitavali da je došla u Veliku Britaniju i kraljevsku obitelj samo da postane popularna, ali i da razori obitelj. Ovo potonje joj je i uspjelo, ali izgleda kako to nije učinila svojevoljno već su je na tu odluku prisilili članovi palače. Slijedi popis 10 otkrića iz ovog 'intervjua godine':

1. Meghan je ispričala da ništa nije čitala na internetu i po društvenim mrežama o kraljevskoj obitelji prije nego što je došla u London i upoznala ih. A o njima nije puno ni znala niti je razumjela način na koji funkcioniraju.

2. Harry i Meghan jednog dana su jeli kada se princ dosjetio da bi odabranica njegova srca mogla upoznati njegovu baku, kraljicu Elizabetu II. (94). Upitao ju je zna li se pokloniti i ophoditi. Uputio ju je tada u sve što treba znati pa je susret s kraljicom prošao bezbolno.

3. Iako je službena ceremonija njihova vjenčanja, koju su pratili milijuni diljem svijeta. bila 19. svibnja 2018., Meghan je ispričala da su se zapravo vjenčali tri dana ranije. Htjeli su to učiniti nasamo, pa su izmijenili zavjete u svom domu, samo oni i svećenik.

4. Njihov sin Archie nije dobio titulu princa, ali samim time nije ni zaštićen. Bivša glumica ispričala je da to nije bila njihova odluka i pojasnila da su u dvoru promijenili protokol samo tako da Archie ne bi mogao biti princ.

5. Raspravljalo se o tome koliko će Archie biti 'crn' prije nego što se rodio. Meghna nije htjela reći tko je od obitelji to govorio, a Harry se s time složio pa dodao da je to razgovor o kojem nikad neće govoriti.

6. Markle je istaknula kako je bila u lošem stanju i da bi noćima sjedila i razmišljala o tome kako ne shvaća što se događa. 'Nisam vidjela izlaz. Rekla sam im da moram negdje potražiti pomoć. I rečeno mi je da ne smijem', rekla je Meghan.

7. U veljači je par objavio da čekaju drugo dijete, a Harry je sad ispričao i da im stiže djevojčica, ali i kako više ne planiraju imati djece.

8. Harry je shvatio da mu je poznato to što rade njegovoj supruzi i povezao to sa svojom majkom. 'Povijest se ponavlja. To je bila moja najveća briga, što sam vidio da se povijest ponavlja. Ali ovo je daleko opasnije jer dodajte rasu i dodajte društvene mreže...', kaže princ.

9. Od kraljice nije skrivao odluku o odlasku. 'Nikad to nisam skrivao od svoje bake, previše je poštujem', rekao je. Pričao je s njome prije nego što su službeno objavili da napuštaju kraljevstvo.

10. Meghan je rekla kako ona nikad nije rasplakala Williamovu ženu Kate već je ona rasplakala nju. Ali joj je sve oprostila jer zna da je dobra osoba. Ono što nikad neće prestati žaliti je to što je vjerovala da će je članovi kraljevstva zaštititi.