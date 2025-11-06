Obavijesti

IZNENAĐENJA NA LISTI

Top 10 serija na Amazon Prime Videu u svijetu ovoga tjedna

Saznajte koje su serije najgledanije na Amazon Prime Video diljem svijeta ovog tjedna. Donosimo vam detaljan pregled top 10 najpopularnijih naslova, njihove ocjene i kratke opise – idealno za vaš sljedeći binge!

Amazon Prime Video i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu najgledanijih serija diljem svijeta. Ako tražite inspiraciju za novu seriju za bingeanje, pogledajte što je trenutno najpopularnije na platformi!

Top 10 serija na Amazon Prime Video (svijet):

1. The Summer I Turned Pretty

IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 91%

Svake godine Belly i njezina obitelj ljetuju kod Fisherovih. Ove godine sve se mijenja – prvi poljupci, slomljena srca i odrastanje. (SAD, 2022., Romansa)



2. Gen V

IMDB: 8.1/10, Rotten Tomatoes: 96%

Na jedinom američkom koledžu za superjunake, studenti testiraju vlastite moralne granice i bore se za ulazak u elitni tim The Seven. Mračna i uzbudljiva serija iz svijeta The Boys. (SAD, 2023., Superjunaci)



3. Hazbin Hotel

IMDB: 7.7/10, Rotten Tomatoes: 83%

Luciferova kći otvara hotel za rehabilitaciju demona u Paklu, nudeći im priliku za iskupljenje. Animirana serija za odrasle koja ruši tabue. (SAD, 2024., Animacija)

4. Harlan Coben's Lazarus

IMDB: 6.2/10, Rotten Tomatoes: 42%

Nakon očeva samoubojstva, muškarac se vraća kući i biva uvučen u niz misterioznih ubojstava, pokušavajući otkriti istinu o obiteljskoj tragediji. (SAD, 2025., Triler)



5. Maxton Hall - The World Between Us

IMDB: 7.5/10

Ruby slučajno otkriva veliku tajnu u privatnoj školi Maxton Hall, što je uvuče u svijet bogatih i moćnih, ali i u neočekivanu romansu. (Njemačka, 2024., Drama)

6. Yo soy Betty la fea

IMDB: 8.1/10

Legendarna kolumbijska telenovela o nespretnoj, ali pametnoj Betty, koja se bori za svoje mjesto u svijetu mode. Inspiracija za mnoge svjetske adaptacije. (Kolumbija, 1999., Romansa)



7. The Terminal List: Dark Wolf

IMDB: 7.9/10, Rotten Tomatoes: 75%

Prije događaja iz Terminal List, Navy SEAL Ben Edwards ulazi u opasni svijet CIA-e, gdje se bori s vlastitim demonima. (SAD, 2025., Akcija)

8. Unburied

IMDB: 5.8/10

Aylín iz siromašne četvrti otkriva nadnaravne moći koje joj omogućuju da pronađe nestale osobe, boreći se protiv nasilja i nepravde u svom susjedstvu. (Meksiko, 2025., Triler)

9. The Girlfriend

IMDB: 7.2/10, Rotten Tomatoes: 87%

Laura ima savršen život, ali sve se mijenja kad sin dovede novu djevojku Cherry. Sumnje i paranoja prijete uništiti cijelu obitelj. (SAD, 2025., Drama)



10. La Ley del Corazón

IMDB: 8.1/10

Kolumbijska serija o odvjetnicima i njihovim privatnim i profesionalnim izazovima, s puno humora i emocija. (Kolumbija, 2016., Komedija)



Ova lista je savršena za sve koji žele biti u toku s najgledanijim naslovima na Amazon Prime Video! Koji je vaš favorit s popisa?

