Top 10 serija na Apple TV+

Donosimo vam najnoviju globalnu top listu najgledanijih serija na Apple TV+ za ovaj tjedan. Saznajte koji su hit naslovi osvojili gledatelje diljem svijeta

Apple TV+ ovog tjedna donosi nevjerojatno uzbudljiv miks novih hitova, nostalgičnih klasika i žanrovskih iznenađenja. Pogledajte koje su serije najgledanije diljem svijeta – možda pronađete inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton.

1. IT: Welcome to Derry, IMDB: 8.0, Rotten Tomatoes: 80%

Horor serija smještena u 1962. godinu u Derryju, Maine, gdje dolazak nove obitelji pokreće lanac zastrašujućih događaja. (SAD, 2025., Triler, Natprirodno)

2. Prijatelji (Friends), IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 79%

Legendarni sitcom prati šest prijatelja kroz ljubavne, poslovne i životne avanture u srcu New Yorka. (SAD, 1994., Komedija)

3. Zakon i red: Odjel za žrtve (Law & Order: Special Victims Unit), IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 78%

Elitna postrojba njujorške policije istražuje najteže seksualne zločine. Svaka epizoda donosi novu, uzbudljivu kriminalističku priču. (SAD, 1999., Krimi, Procedural)

4. Igra prijestolja (Game of Thrones), IMDB: 9.2, Rotten Tomatoes: 89%

Sedam plemićkih obitelji bori se za prijestolje Westerosa, dok se na sjeveru budi drevno zlo. Epska fantazija puna intriga, borbi i zmajeva. (SAD, 2011., Fantazija, Drama)

5. Lovci na natprirodno (Supernatural), IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 93%

Braća Winchester putuju Amerikom u lovu na demone, duhove i svakojaka čudovišta, istovremeno se suočavajući s vlastitim demonima prošlosti. (SAD, 2005., Fantazija, Horor)

6. Hanibal (Hannibal), IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: 92%

Specijalni agent Graham koristi svoj dar za hvatanje serijskih ubojica, ali suradnja s tajanstvenim psihijatrom dr. Hannibalom Lecterom vodi ga u mračne dubine ljudske psihe. (SAD, 2013., Krimi, Triler)

7. Cowboy Bebop, IMDB: 8.9

Animirana SF serija prati grupu lovaca na ucjene u 2071. godini, dok putuju Sunčevim sustavom u potrazi za kriminalcima. (Japan, 1998., Anime, Akcija)

8. Černobil (Chernobyl), IMDB: 9.3, Rotten Tomatoes: 95%

Dramatizacija istinite priče o nuklearnoj katastrofi u Černobilu i herojima koji su spriječili još veću tragediju. (SAD, 2019., Drama, Povijest)

9. Andromeda, IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 42%

SF serija temeljena na idejama Genea Roddenberryja, prati kapetana Dylana Hunta i njegovu posadu u obnovi civilizacije nakon propasti Galaktičke zajednice. (Kanada/SAD, 2000., SF, Avantura)

10. Come Fly With Me, IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 60%

Komična serija u formi lažnog dokumentarca prati osebujne likove u zračnoj luci, a sve uloge tumače David Walliams i Matt Lucas. (UK, 2010., Komedija)

