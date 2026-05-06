Top 10 serija na SkyShowtime

SkyShowtime u Hrvatskoj i ovog tjedna donosi uzbudljivu ponudu najgledanijih serija. Provjerite koji naslovi su osvojili publiku i zaslužili mjesto u top 10 – možda pronađete inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton!

Top 10 najgledanijih serija na SkyShowtimeu u Hrvatskoj:

1. Under Salt Marsh (IMDB: 6.2)

Mračni krimić smješten u velški gradić Morfa Halen, gdje bivša detektivka Jackie Ellis otkriva tijelo osmogodišnjeg učenika, što otvara stare rane i neriješene slučajeve. Glume Kelly Reilly i Rafe Spall. (UK, 2026., Kriminalistička drama)

2. Brooklyn Nine-Nine (IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 95%)

Popularna komedija o neobičnom timu detektiva iz njujorške policijske postaje. Serija je osvojila srca gledatelja humorom i šarmom likova. (SAD, 2013., Komedija)

3. The Madison (IMDB: 8.0)

Emotivna drama o obitelji iz New Yorka koja se suočava s gubitkom i traži novu povezanost u dolini rijeke Madison u Montani. U glavnim ulogama Michelle Pfeiffer i Kurt Russell. (SAD, 2026., Drama)

4. Y: Marshals (IMDB: 6.6)

Kayce Dutton, kauboj i bivši Navy SEAL, balansira između obiteljskih obaveza i borbe protiv kriminala u Montani. (SAD, 2026., Kriminalistička drama)

5. Gomorrah (IMDB: 8.6, Rotten Tomatoes: 85%)

Italijanska serija o brutalnom svijetu napuljske mafije Camorre, prikazana kroz oči Cira Di Marzia. (Italija, 2014., Drama)

6. ted (IMDB: 7.9)

Komedija o plišanom medvjediću Tedu i njegovom najboljem prijatelju Johnu, koji zajedno prolaze kroz svakodnevne životne izazove u Bostonu 1993. godine. (SAD, 2024., Sitcom)

7. School Spirits (IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 78%)

Tinejdžerica Maddie, zarobljena u zagrobnom životu, istražuje vlastiti nestanak i rješava misterije u srednjoškolskom čistilištu. (SAD, 2023., Drama)

8. Gomorrah: The Origins (IMDB: 7.2)

Prikazuje mladost Pietra Savastana u Napulju 1970-ih i njegov uspon u svijetu kriminala. (Italija, 2026., Kriminalistička drama)

9. Veronika (IMDB: 6.2)

Švedska kriminalistička serija o policajki Veroniki Gren koja, boreći se s ovisnošću, počinje viđati žrtve neriješenih zločina, što je vodi do opasnog ubojice. (Švedska, 2024., Kriminalistička drama)

10. Yellowstone (IMDB: 8.6, Rotten Tomatoes: 84%)

Saga o obitelji Dutton koja vodi najveći ranč u SAD-u i suočava se s brojnim prijetnjama izvana i iznutra. U glavnoj ulozi Kevin Costner. (SAD, 2018., Drama)

Ako ste u potrazi za novim serijskim hitom, ova lista je pravo mjesto za početak! Koji je vaš favorit s popisa?

