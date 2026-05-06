Obavijesti

Show

Komentari 0
JESTE LI GLEDALI?

Top 10 serija na SkyShowtime

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Top 10 serija na SkyShowtime
Foto: IMDB

Saznajte koje su serije trenutno najpopularnije na SkyShowtimeu u Hrvatskoj! Donosimo vam detaljan pregled top 10 najgledanijih naslova s opisima, ocjenama i glumačkom postavom.

Admiral

SkyShowtime u Hrvatskoj i ovog tjedna donosi uzbudljivu ponudu najgledanijih serija. Provjerite koji naslovi su osvojili publiku i zaslužili mjesto u top 10 – možda pronađete inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton!

Top 10 najgledanijih serija na SkyShowtimeu u Hrvatskoj:

1. Under Salt Marsh (IMDB: 6.2)

Mračni krimić smješten u velški gradić Morfa Halen, gdje bivša detektivka Jackie Ellis otkriva tijelo osmogodišnjeg učenika, što otvara stare rane i neriješene slučajeve. Glume Kelly Reilly i Rafe Spall. (UK, 2026., Kriminalistička drama)

2. Brooklyn Nine-Nine (IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 95%)

Popularna komedija o neobičnom timu detektiva iz njujorške policijske postaje. Serija je osvojila srca gledatelja humorom i šarmom likova. (SAD, 2013., Komedija)

3. The Madison (IMDB: 8.0)

Emotivna drama o obitelji iz New Yorka koja se suočava s gubitkom i traži novu povezanost u dolini rijeke Madison u Montani. U glavnim ulogama Michelle Pfeiffer i Kurt Russell. (SAD, 2026., Drama)

4. Y: Marshals (IMDB: 6.6)

Kayce Dutton, kauboj i bivši Navy SEAL, balansira između obiteljskih obaveza i borbe protiv kriminala u Montani. (SAD, 2026., Kriminalistička drama)

5. Gomorrah (IMDB: 8.6, Rotten Tomatoes: 85%)

Italijanska serija o brutalnom svijetu napuljske mafije Camorre, prikazana kroz oči Cira Di Marzia. (Italija, 2014., Drama)

6. ted (IMDB: 7.9)

Komedija o plišanom medvjediću Tedu i njegovom najboljem prijatelju Johnu, koji zajedno prolaze kroz svakodnevne životne izazove u Bostonu 1993. godine. (SAD, 2024., Sitcom)

7. School Spirits (IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 78%)

Tinejdžerica Maddie, zarobljena u zagrobnom životu, istražuje vlastiti nestanak i rješava misterije u srednjoškolskom čistilištu. (SAD, 2023., Drama)

8. Gomorrah: The Origins (IMDB: 7.2)

Prikazuje mladost Pietra Savastana u Napulju 1970-ih i njegov uspon u svijetu kriminala. (Italija, 2026., Kriminalistička drama)

9. Veronika (IMDB: 6.2)

Švedska kriminalistička serija o policajki Veroniki Gren koja, boreći se s ovisnošću, počinje viđati žrtve neriješenih zločina, što je vodi do opasnog ubojice. (Švedska, 2024., Kriminalistička drama)

10. Yellowstone (IMDB: 8.6, Rotten Tomatoes: 84%)

Saga o obitelji Dutton koja vodi najveći ranč u SAD-u i suočava se s brojnim prijetnjama izvana i iznutra. U glavnoj ulozi Kevin Costner. (SAD, 2018., Drama)

Ako ste u potrazi za novim serijskim hitom, ova lista je pravo mjesto za početak! Koji je vaš favorit s popisa?
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Pogledajte izraze lica Ace Lukasa kada su zapjevali Hrvati
AUDICIJA ZA HYPE ZVEZDE

FOTO Pogledajte izraze lica Ace Lukasa kada su zapjevali Hrvati

ZAGREB - Srpski pjevač Aca Lukas u žiriju je pjevačkog showa Hype Zvezde čija se audicija održala i u Zagrebu. Oduševljeni Aca najmlađem sudioniku rekao je da će ga voditi doma koliko lijepo pjeva...
Bianca Censori glavu zamotala u maramu, no svi su je prepoznali po bradavicama i goloj guzi
SVE NA IZVOL'TE

Bianca Censori glavu zamotala u maramu, no svi su je prepoznali po bradavicama i goloj guzi

Bez grudnjaka i gaćica, u prozirnom crnom bodiju, Bianca je pokazala gotovo sve....Odnosno sve osim lica, koje je pomno skrila crnom maramom
Pogledajte što će se ove srijede događati u omiljenim serijama
DNEVNI PREGLED

Pogledajte što će se ove srijede događati u omiljenim serijama

Doznajte što vas očekuje ove srijede u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026