Donosimo vam najnoviju listu najgledanijih serija na SkyShowtimeu u Hrvatskoj za ovaj tjedan. Saznajte koji su naslovi najpopularniji i otkrijte što gledati sljedeće!
Top 10 serija na SkyShowtimeu
SkyShowtime je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za vikend bingeanje serija, provjerite ovotjednu top listu najgledanijih serija – možda vas iznenadi tko je na vrhu!
Top 10 serija na SkyShowtimeu u Hrvatskoj:
1. Tulsa King
IMDB: 7.9/10, Rotten Tomatoes: 78%
Sylvester Stallone briljira kao Dwight “The General” Manfredi, mafijaš koji nakon 25 godina zatvora pokušava izgraditi novi kriminalni imperij u Oklahomi. Akcijska serija prepun neočekivanih obrata i humora.
SAD, 2022., Akcija, Gangsteri
2. Mayor of Kingstown
IMDB: 7.9/10, Rotten Tomatoes: 32%
Obitelj McClusky posreduje između policije, kriminalaca i zatvorenika u gradu u kojem su zatvori najvažnija industrija. Mračna drama s Jeremyjem Rennerom istražuje korupciju i moć.
SAD, 2021., Drama, Krimi
3. Dexter: Resurrection
IMDB: 9.1/10, Rotten Tomatoes: 95%
Dexter Morgan budi se iz kome i kreće u potragu za sinom Harrisonom – ali prošlost ga sustiže. Nova sezona kultne serije donosi još više napetosti, moralnih dilema i šokantnih obrata.
SAD, 2025., Krimi, Triler
4. Devil in Disguise: John Wayne Gacy
IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 93%
Dokumentarna serija o zloglasnom serijskom ubojici Johnu Wayneu Gacyju i policijskoj istrazi koja je šokirala Ameriku.
SAD, 2025., Dokumentarac, Krimi
5. Star Trek: Strange New Worlds
IMDB: 8.2/10, Rotten Tomatoes: 99%
Kapetan Pike, Spock i posada istražuju nove svjetove u godinama prije Kirka. Spektakularna SF avantura za sve ljubitelje Star Treka.
SAD, 2022., Znanstvena fantastika, Avantura
6. The Paper
IMDB: 7.1/10, Rotten Tomatoes: 85%
Dokumentarna ekipa iz "The Officea" prati pokušaj oživljavanja povijesnih novina u Toledu. Komična serija s Domhnallom Gleesonom i Sabrina Impacciatore.
SAD, 2025., Komedija, Sitcom
7. The Twilight Zone
IMDB: 5.8/10, Rotten Tomatoes: 68%
Antologijska serija Jordana Peelea donosi fantastične i natprirodne priče koje istražuju ljudsku narav na neobične načine.
SAD, 2019., Triler, Fantastika
8. Poker Face
IMDB: 7.8/10, Rotten Tomatoes: 100%
Charlie Cale ima nevjerojatnu sposobnost prepoznavanja laži i putuje Amerikom rješavajući zagonetne zločine. Sjajna misterija iz tjedna u tjedan.
SAD, 2023., Krimi, Misterij
9. NCIS: Tony & Ziva
IMDB: 7.2/10, Rotten Tomatoes: 80%
Nakon napada na njihovu tvrtku, Tony i Ziva bježe Europom, pokušavajući otkriti tko ih progoni i mogu li ponovno izgraditi povjerenje.
SAD, 2025., Krimi, Akcija
10. Evil
IMDB: 7.8/10, Rotten Tomatoes: 83%
Forenzička psihologinja, sjemeništarac i tehnološki stručnjak istražuju čudne, nadnaravne pojave i pokušavaju pronaći granicu između znanosti i vjere.
SAD, 2019., Krimi, Natprirodno
Ako ste u potrazi za sljedećim serijskim hitom, ova lista sigurno će vam pomoći da odaberete savršenu zabavu za ovaj tjedan!
