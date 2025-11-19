Obavijesti

OD KRIMIĆA DO KOMEDIJE

Top 10 serija na SkyShowtimeu

Top 10 serija na SkyShowtimeu
Donosimo vam najnoviju listu najgledanijih serija na SkyShowtimeu u Hrvatskoj za ovaj tjedan. Saznajte koji su naslovi najpopularniji i otkrijte što gledati sljedeće!

SkyShowtime je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za vikend bingeanje serija, provjerite ovotjednu top listu najgledanijih serija – možda vas iznenadi tko je na vrhu!

Top 10 serija na SkyShowtimeu u Hrvatskoj:

1. Tulsa King

IMDB: 7.9/10, Rotten Tomatoes: 78%
Sylvester Stallone briljira kao Dwight “The General” Manfredi, mafijaš koji nakon 25 godina zatvora pokušava izgraditi novi kriminalni imperij u Oklahomi. Akcijska serija prepun neočekivanih obrata i humora.

SAD, 2022., Akcija, Gangsteri

2. Mayor of Kingstown

IMDB: 7.9/10, Rotten Tomatoes: 32%
Obitelj McClusky posreduje između policije, kriminalaca i zatvorenika u gradu u kojem su zatvori najvažnija industrija. Mračna drama s Jeremyjem Rennerom istražuje korupciju i moć.

SAD, 2021., Drama, Krimi

3. Dexter: Resurrection

IMDB: 9.1/10, Rotten Tomatoes: 95%
Dexter Morgan budi se iz kome i kreće u potragu za sinom Harrisonom – ali prošlost ga sustiže. Nova sezona kultne serije donosi još više napetosti, moralnih dilema i šokantnih obrata.

SAD, 2025., Krimi, Triler

4. Devil in Disguise: John Wayne Gacy

IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 93%
Dokumentarna serija o zloglasnom serijskom ubojici Johnu Wayneu Gacyju i policijskoj istrazi koja je šokirala Ameriku.

SAD, 2025., Dokumentarac, Krimi

5. Star Trek: Strange New Worlds

IMDB: 8.2/10, Rotten Tomatoes: 99%
Kapetan Pike, Spock i posada istražuju nove svjetove u godinama prije Kirka. Spektakularna SF avantura za sve ljubitelje Star Treka.

SAD, 2022., Znanstvena fantastika, Avantura

6. The Paper

IMDB: 7.1/10, Rotten Tomatoes: 85%
Dokumentarna ekipa iz "The Officea" prati pokušaj oživljavanja povijesnih novina u Toledu. Komična serija s Domhnallom Gleesonom i Sabrina Impacciatore.

SAD, 2025., Komedija, Sitcom

7. The Twilight Zone

IMDB: 5.8/10, Rotten Tomatoes: 68%
Antologijska serija Jordana Peelea donosi fantastične i natprirodne priče koje istražuju ljudsku narav na neobične načine.

SAD, 2019., Triler, Fantastika

8. Poker Face

IMDB: 7.8/10, Rotten Tomatoes: 100%
Charlie Cale ima nevjerojatnu sposobnost prepoznavanja laži i putuje Amerikom rješavajući zagonetne zločine. Sjajna misterija iz tjedna u tjedan.

SAD, 2023., Krimi, Misterij

9. NCIS: Tony & Ziva

IMDB: 7.2/10, Rotten Tomatoes: 80%
Nakon napada na njihovu tvrtku, Tony i Ziva bježe Europom, pokušavajući otkriti tko ih progoni i mogu li ponovno izgraditi povjerenje.

SAD, 2025., Krimi, Akcija

10. Evil

IMDB: 7.8/10, Rotten Tomatoes: 83%
Forenzička psihologinja, sjemeništarac i tehnološki stručnjak istražuju čudne, nadnaravne pojave i pokušavaju pronaći granicu između znanosti i vjere.

SAD, 2019., Krimi, Natprirodno

Ako ste u potrazi za sljedećim serijskim hitom, ova lista sigurno će vam pomoći da odaberete savršenu zabavu za ovaj tjedan!

