Toples i slikanje: Sharon Stone pokazala kako se voli opuštati

Popularna holivudska glumica Sharon Stone (66) često objavljuje na društvenim mrežama kako voli slikanje. Već ranije objavila je kako se time bavi pokraj svog bazena, a sada je otkrila i da ponekad očito dobije inspiraciju dok gušta u plivanju.

- Ponekad baš moram iz bazena odmah ići slikati - napisala je glumica na Instagramu. Uz to je objavila i fotografiju sebe kako u toplesu i plavim kupaćim gaćicama stoji kraj platna i slika.

Ispod objave su se redali mahom pozitivni komentari koji su hvalili Stone na njezinoj odvažnosti.

'Najbolja si', 'Jedva čekam da to bude moja dnevna rutina, inspiracija si mi', 'U ovom trenutku u životu možeš raditi što god želiš i izgledat ćeš odlično dok to radiš!', pisali su joj.

Ranije je glumica otkrila kako je 2001. godine pretrpjela moždani udar, a nakon toga joj je s računa nestalo čak 18 milijuna dolara.

- Ljudi su me u to vrijeme iskorištavali - ispričala je za The Hollywood Reporter.

- Imala sam 18 milijuna dolara štednje od svoje karijere, a kad sam se vratila na svoj bankovni račun, sve je nestalo. Nisam imala ništa novca - rekla je. No, nije odustala te se umjesto ogorčenosti odlučila usredotočiti na ono pozitivno.