Torpedo u 'Masked Singeru' 'uletio' među publiku i osigurao prolaz u sljedeću epizodu showa

U drugom pjevačkom dvoboju 'Masked Singera' natjecali su se Slatkač i Torpedo. Prvi je nastupio Slatkač s pjesmom 'Get Lucky', a onda i Torpedo koji je veselo otrčao publici s pjesmom 'Suada'.

- Kada si sladoled sve je zezancija, u jednom trenu ponese te slava i misliš da si netko i onda bum, rastopiš se kao kula od karata - otkrio je Slatkač pa nadodao kasnije: 'Jako volim da mi muškarci daju komplimente i to, naravno, ne znači ništa'.

Detektivi su razmišljali kako Slatkač pjeva samo na engleskom.

- Ovo je jedna optimistična i vedra osobica. Sve pjesme su mu na engleskom i baš bi htjeli da otpjeva na hrvatskom. Znam nekog tko pjeva isključivo da engleskom - rekla je Ida koja je zaključila da bi to mogao biti Vlaho Arbulić.

Antonija i dalje misli da je Slatkač Damir Kedžo, a Borko da je njegov kolega Alen Liverić, dok je Enis rekao da bio to mogao biti i Slavko Sobin.

- Ja znam tko je. To je jedna moj kolega zapravo. Stariji od mene i ide u teretanu. Voli batmana, pjevao je u grupi prije ovog pjevača koji pjeva sada - rekao je Borko aludirajući na Alena Liverića.

Potom je na red došao Torpedo koji je detektive, ali i publiku razveselio pjesmom Prljavog Kazališta, Suadom. Sišao je među publiku te izazvao gromoglasan pljesak.

Enis je rekao kako bi to mogao biti Luka Nižetić, Ida da bi mogao biti Ribafish, a Borko je zaključio da je to njegov prijatelj Buki Skandal. Antonija je pak pomislila da je ispod maske Prlja iz grupe Let 3.

Publika je na kraju odlučila da dalje prolazi Torpedo, dok je Slatkač otišao u eliminacijski krug.

