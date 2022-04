Iz showa 'Masked Singer' ispao Kiborg, a ispod maske se krila influencerica Andrea Andrassy

U večerašnjoj epizodi popularnog showa 'Masked Singer' preostalih 10 maskiranih zvijezda ponovno se našlo zajedno u uzbudljivim pjevačkim dvobojima, a iako su svi oduševili, jedna je maska ipak napustila show.

Voditeljica Antonija Blaće na početku emisije pozdravila je publiku i detektive – Enisa Bešlagića, Idu Prester, Antoniju Mandić i Borka Perića – pa najavila nove pjevačke dvoboje.

U prvom dvoboju večeras snage su odmjerili Dalmatinka i Torpedo.

- Svaka Dalmatinka voli kuhati. Proučila sam sve poznate kuhinje svijeta i napravila svoju priču. Nešto kao dalmatinsko-bosanka kuharica za povremene vegetarijance s mirisima SAD-a. Prije kuhanja prošetam rivom da kupim sve što treba - otkrila je još malo o sebi Dalmatinka pa zapjevala veliki latino hit 'Conga' Glorije Estefan.

- Dalmatinka je podignula ljestvicu jako visoko prošli put, a dosegla ju je i danas. Zadivljena sam nastupom - bila je zadovoljna Antonija Mandić. Upravo ona kazala je da bi se ispod maske mogla skrivati Emilija Kokić, Ida Prester dvoumila se između Ane Sasso i Viktorije Rađe.

- Ja vidim po koljenima da je to Doris Dragović. Davno, u spotu 'Željo moja' imala je takva koljena - bio je uvjeren Borko.

Na redu je već bio moćni Torpedo.

- Već sam rekao da sam narodni pjevač. Volim piti i ljubiti, a najbitnije je ostati dite. Volim kad sam na listi naroda, volim kad me zaokružite. Zato glasaj, narode, za mene jer ja sam vaše najjače oružje - rekao je.

Torpedo je, na šok i nevjericu žirija, izveo Minein hit 'Good Boy'.

- Užasno je zbunjujuće - složio se žiri.

- Jako me zanima tko je Torpedo! Netko bez zuba, obučen kao torpedo na rubu da je Tiho Orlić, pjeva Mineu - znatiželjna je bila Antonija Mandić pa predložila Alena Islamovića.

Obje maske ponovno su se našle skupa na pozornici, a publika u studiju svojim je glasovima odlučila da dalje prolazi Dalmatinka, dok će se Torpedo za ostanak još morati izboriti.

U idućem dvoboju susreli su se Punjena Paprika i Tintilinić.

- O stilu sam sve naučio dok sam radio u Njemačkoj… Poslao mene moj stari da odem u Munchen, radim struju i zaradim koji dinar. A ja tamo spajao kablove, šarafao, vario, ali nema meni do mog lonca. Što ti znače marke kad ti fali raja - poručila je Paprika pa izvela megahit 'Gangnam Style'.

- Je li osoba ispod maske uopće iz naše zemlje ili je iz neke druge zemlje nikla - šalio se Borko.

- Mislim da bi ovo mogao biti Goran Bogdan - bio je uvjeren Enis, dok je Ida predložila Antu Casha.

Svoj red da zapjeva jedva je dočekao i Tintilinić.

- Sanjao sam kako ću jednoga dana postati jedan od najboljih, što i jesam. U jednom trenutku izgubio sam skoro sve. Kao i svaki pravi Tintilinić, nakon gubitka sam se uzdigao i postao još jači, a to ću vam pokazati i večeras - otkrio je.

Tintilinić je izveo 'Fever' Peggy Lee i zapalio pozornicu.

- Ovo je osoba koja dominira scenom - oduševljen je bio Enis. Antonija Mandić bila je uvjerena da je riječ o Elli Dvornik, a Ida Prester pridodala je još i ime Simone Gotovac.

Nakon ovih dvaju nastupa na redu je ponovno bila publika koja je odlučila da dalje prolazi upravo Tintilinić!

Ajkula Drakula i Meduza već su bili spremni pokoriti pozornicu u svom 'morskom' duelu.

- Sve sam radio za publiku. Tko mi se približi, pokažem mu zube, ali iza Ajkule Drakule skriva se meko srce. Za nastup se uopće ne pripremam, ja sam rođen spreman - samouvjeren je bio Ajkula koji je otpjevao legendarnu 'La Bambu' i sve rasplesao.

- Uvjeren sam da je ovo Dudo Šimenc, sto posto - obznanio je Enis, a Antonija Mandić pridodala je i Stojka Vrankovića, a Ida Ivana Šarića.

- Lopta je okrugla, naučio sam u cirkusu - dodao je novi trag Ajkula i ponovno zbunio detektive.

I elegantna Meduza ponovno se predstavila

- Usamljena i neshvaćena, bojala sam se otkriti drugima. Mislila sam da me neće prihvatiti pa sam ih počela kopirati… Ne brine me večerašnji nastup, znam da sam se oslobodila - rekla je.

Emotivnom izvedbom Ylvis 'Someone Like Me' raznježila je sve u studiju.

- Sad sam se totalno pogubila. Kakav nastup - komentirala je Ida. Jelena Radan, Antonela Doko, Domenica i Sementa Rajhard bila su ponuđena imena mogućih zvijezda.

Publika je ponovno morala dati svoj glas, a dalje je prošla Meduza.

U novom dvoboju oči u oči našli su se Majka Zemlja i Licitarsko Srce.

- A jesam vas prevarila, lipi moji? Nisam ja Zagorka. Volim ja zagorske brege, ali volim i more. Da je meni i svima oko mene lipo, i nemoj samo da se sekiram - poručila je Majka Zemlja pa izvela skladbu 'Stare ljubavi'.

Enis je pomislio kako bi se ispod maske mogla skrivati Ivanka Boljkovac, Antonija Mandić predložila je Arijanu Čulinu, a Ida Ninu Kraljić.

- U Zagrebu je ljubav, u Zagrebu je dom, a večeras ću ostaviti srce na terenu - poručilo je Licitarsko Srce.

Kultni hit Tine Turner 'Simply The Best' sve je podigao na noge.

- Ovo je bio fenomenalan nastup! A tek ove noge! - složio se žiri. Ida je predložila Indiru Levak, a odmah se složio i Enis. Antonija je i dalje bila kod Mile Elegović.

Ovaj emotivni i rasplesani duel završio je novom odlukom publike u studiju – Licitarsko Srce prolazi dalje, a Majka Zemlja traži još jednu priliku.

Posljednji dvoboj večeri bio je rezerviran za Kiborga i Slatkača.

- Drago mi je da su prepoznali moju toplinu. Doduše, možda mi se samo pregrijao sustav! Danas su mi ugradili čip za španjolski - poručio je detektivima Kiborg pa sve rasplesao megahitom 'Despacito'.

- Fenomenalan nastup, oduševljena sam. Ima nešto glumačko u sebi - komentirala je Ida. Borko je smatrao da je to Maja Posavec, Antonija Mandić spomenula je Renatu Sopek.

- Volim kupovati stvari koje mi zapravo ne trebaju pa mi samo skupljaju prašinu - dodao je još Kiborg.

Zadnji nastup večeri bio je rezerviran za Slatkača.

- Treniram šest dana u tjednu i tako godinama. Biceps, triceps, kvadriceps… Malo mi je ček i žao što me sada vidite kao ravnu ploču. Teretana je moj drugi dom - Slatkač je izveo pjesmu 'Sugar' Robina Schulza i još jednom potvrdio da je sjajan vokalist.

- Ljudi moji, Zdravko Čolić - Enis je nasmijao sve u studiju, a detektivi su se složili kako je nastup bio toliko vjeran originalu da im se činilo da su slušali matricu. Ida je predložila Dinu Jelusića, a Antonija Damira Kedžu. Nakon napetog glasovanja publike u studiju, upravo je Slatkač odnio više simpatija i prošao dalje.

Na pozornici se Antoniji Blaće pridružilo pet maski koje su bile spremne još jednom stati pred 'strašni' sud – Torpedo, Punjena Paprika, Majka Zemlja, Kiborg i Ajkula Drakula. Glasovima publike odlučeno je kako show ipak napušta Kiborg.

Stiglo je vrijeme za skidanje maske, a uz veliko odobravanje i navijanje publike svoj je pravi identitet otkrila – influencerica i spisateljica Andrea Andrassy.

- Oprosti što ti lažem već neko vrijeme - poručila je Andrea Antoniji Blaće pa se obratila i Idi te nasmijala sve.

- Pitala me prošli tjedan jesam li ja Meduza pa sam joj rekla da nisam - objasnila je.

- Počasti nas svojim glasom još malo više ubuduće - poručila joj je Antonija Mandić. Andrea Andrassy za kraj uzbudljive večeri još je jednom otpjevala 'Despacito'.

A koja će poznata faca skinuti svoju masku sljedeća, gledatelji će doznati već iduće subote.

