Nedavno je odjeknula vijest kako nogometaš Duško Tošić (36) vara suprugu Jelenu Karleušu (42) s blogericom Anom Jovanović. Par je sve demantirao, a podigli su i optužbe. Nakon Jelene i Duška, oglasila se i Ana. Na društvenim mrežama dobiva puno pitanja o njezinoj navodnoj vezi s nogometašem.

Jedan od pratitelja pitao je Anu kako je biti nečija ljubavnica, no ona je spremno odgovorila kako je njezin dečko slobodan čovjek te da joj nije jasno o čemu pričaju.

- Uvijek hodam podignute glave, nemam se čega sramiti. Radujem se svakom novom danu i ne vodim lažni život. Nemam potrebu bilo kome dokazivati koliko sam sretna ili nesretna - objasnila je Jovanović.

Njezin odgovor podigao je prašinu na društvenim mrežama, a srpski mediji prenose kako se 'između redova' referirala na Jelenu, koja uporno u javnosti priča kako ima savršen brak te da je njezi brak s Duškom jači od svega. Ana je dodala kako ne želi ljudima objašnjavati što se događa u njezina četiri zida.

- Oni koji me prate duže vrijeme znaju kako se nikada nisam povlačila po tabloidima, nisam željela. Nisam netko tko se voli opravdavati bilo kome, ali u ovom trenutku osjećam da želim dati odgovor na određena pitanja kako se ne bi nagađalo. Slažu se priče koje me ne pogađaju osobno, ali utječu na moje bližnje. Predstavljena sam kao žena lakog morala, sklona aferama sa sportašima, a ja to nikada nisam bila - objasnila je.

Inače, Ana s pjevačem Peđom Jovanovićem ima troje djece.

- Peđa je najveći kralj na svijetu u moj najbolji prijatelj zauvijek - osvrnula se Jovanović i na bivšeg supruga, nakon što su krenula pitanja o skandalu s Tošićem.