'DIVLJA' VERZIJA HALIDOVA HITA

Totalni show! Vuco zapjevao 'Miljacku' pa najavio rekord: 'Idem nadmašiti samog sebe!'

Ovo je bilo spontano. Ja nekad znam doći na privatne zabavice i onda me ponijela pjesma. A kako sam ja svestran, zanimljivo je ovako vidjeti moju interpretaciju i u raznim prilikama i u raznim žanrovima, rekao nam je Siniša Vuco, koji nam je poslao snimku na kojoj izvodi kultnu Halidovu pjesmu 'Miljacka'. Na snimci Vuco u svom prepoznatljivom stilu daje potpuno drugačiju, energičnu verziju jedne od najpoznatijih sevdalinki. Uz samu interpretaciju, pjevač je otkrio i zanimljiv detalj o vokalnoj tehnici koju koristi. 'To je u biti tehnika pjevanja s kojom sam držao najduži ton ikad snimljen. Ubrzo idem nadmašiti vlastiti svjetski rekord, idemoooo!', rekao je Vuco.

Vuco izvodi miljacku 00:50
Vuco izvodi miljacku | Video: privatna arhiva
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača, dan deseti: Vanilin kiflice bake Ane

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Danas baka Ana pokazuje kako priprema vanilin kiflice! Sa savršenim spojem orašastih okusa, nježnim mirisom vanilije i bogatstvom maslaca ove preukusne domaće kiflice tope se u ustima

Adventski kalendar božićnih kolača: Vanilin kiflice 02:05
Adventski kalendar božićnih kolača: Vanilin kiflice | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Baby boom u Zaboku: Maleni Blaž 1000. je beba ove godine

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dječak Blaž 1000. je beba rođena u ovoj godini u Općoj bolnici Zabok. Ubojice iz Međimurja i Rijeke idu u istražni zatvor. Supružnici iz tročlane bande koja je pala zbog tone marihuane mjesec dana u pritvoru, novac od droge prali u kladionici. Bivši vojnik Matija Mašala koji je u lipnju u Markuševcu pištoljem ubio par mijenjao je cijev da sakrije tragove, no nije nadigrao istražitelje. U božićnom šopingu za dvije milijarde eura u Francuskoj Hrvatska kupila haubice Cezar i opremu za rafale, iz Njemačke pak stižu 44 tenka leopard. Naljepši božićni poklon dobio je Ivan Cvitić kojem su dobri ljudi u Veteranskom centru u Petrinji darovali električna kolica.

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Baby boom u Zaboku: Maleni Blaž 1000. je beba ove godine 03:58
Gledajte '240 sekundi' 24sata. Baby boom u Zaboku: Maleni Blaž 1000. je beba ove godine | Video: 24sata/Video
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača, dan deveti: Baka Ana radi gumbeke

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Danas Baka Ana pokazuje kako priprema gumbeke - hrskave kekse s čokoladnom kremom i čokoladnom glazurom koji će vas osvojiti na prvi zalogaj

Adventski kalendar božićnih kolača: Gumbeki 02:15
Adventski kalendar božićnih kolača: Gumbeki | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Monstrumi su im uzeli najmilije, obitelji 18 žena čekaju pravdu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Pravdu čekaju obitelji 18 ubijenih žena ove godine, od 2016. do kraja 2024. ubijeno ih je 130. Turudić postao glavni urednik časopisa. U Osijeku pala banda zbog marihuane. Zastupnici još pet dana rade i idu na odmor. Snažan potres kod Japana.

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Monstrumi su im uzeli najmilije, obitelji 18 žena čekaju pravdu 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Monstrumi su im uzeli najmilije, obitelji 18 žena čekaju pravdu | Video: 24sata/Video
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Osmi dan adventskog kalendara božićnih kolača: Šaum role

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Baka Ana u videu pokazuje kako pripremiti hrskave lisnate rolice punjenje finom pjenicom od bjelanjaka i šećera. Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača.

Adventski kalendar božićnih kolača: Šaum role 02:16
Adventski kalendar božićnih kolača: Šaum role | Video: Babičini recepti/Babice produkcija

