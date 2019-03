Tragedije glumaca popularnog serijala: Teške optužbe i droga

Glumac Jesse Luken (36), koji u popularnom TV mjuziklu 'Glee' igra Roberta Surettea, službeno je osuđen za vožnju pod utjecajem alkohola, čak tri mjeseca nakon što ga je zbog toga uhitila policija u Los Angelesu, javlja TMZ. Okružni tužitelj tereti ga za dva prekršaja, vožnju pod utjecajem opijate te vožnju s koncentracijom alkohola u krvi od 0,8 g/dl.

Podsjetimo, Luken je uhićen prošlog prosinca, nakon što su policijski službenici pronašli njegov automobil slupan na rubu ceste, s otvorenim zračnim jastukom. Nakon očevida je utvrđeno da u nesreći nije sudjelovao ni jedan drugi automobil, već je nesreću izazvao sam Luken koji je bio pod ozbiljnim utjecajem opijata. Policajci su tada izvjestili kako je Luken 'pao' već i na alkotestu provedenom na terenu. Ovaj Lukenov slučaj samo je jedan u nizu bizarnosti koje se povezuju s glumcima iz ove popularne serije.

Glumac Mark Salling (Noah Puckerman u seriji) prošle je godine počinio samoubojstvo nakon što je optužen za posjedovanje dječje pornografije. Nikad nije dočekao suđenje.

- Možemo potvrditi da je Mark preminuo rano jutros - rekli su tada članovi glumčeve obitelji. Dodali su kako je bio nježna i plemenita osoba, jako kreativan i davao je sve od sebe da se iskupi za neke ozbiljne greške i krive prosudbe, o čemu smo ranije pisali.

Salling se, navodno, pokušao ubiti i 2017. godine, prerezavši si vene. Tada mu je život spasio cimer koji je na vrijeme pozvao Hitnu pomoć, a nakon gota glumac je završio na psihijatrijskom liječenju.

Glumac je čekao da mu sud odredi kaznu nakon što je priznao krivnju za posjedovanje dječje pornografije. Policija je na njegovom računalu pronašla više od 50.000 fotografija i videa dječje pornografije iz 2015. godine. U početku je bio suočen s kaznom od maksimalnih 20 godina zatvora, ali je u međuvremenu priznao krivnju. Javni tužilac je nakon toga predlagao da odleži između četiri i pet godina u zatvoru.

Ovo mu nije bilo prvo kršenje zakona. Naime, bivša djevojka Roxanne Gorzela ranije ga je tužila za seksualni napad. Rekla je da ju je prisilio na seks bez zaštite, a kasnije i ozljedio. Gorzela je povukla tužbu i nagodila se sa Sallingom za 2.7 mlijuna dolara (negdje oko 16 milijuna kuna).

Još jedan skoriji slučaj bilo je uhićenje 30-godišnje glumice Naye Rivere (Santana Lopez), koja je 2017. optužena za obiteljsko nasilje nad suprugom Ryanom Dorseyjem, s kojim ima četverogodišnjeg sina.

- Istražitelji kažu kako je optužena za nasilje u obitelji. Naveli su nam i da je u to uključeni njezin suprug - priopćili su tada mediji, a te su optužbe ubrzo i potvrđene. Njezin je suprug svjedočio kako ga je Naya udarila u glavu te mu navodno razbila usnicu dok su bili u šetnji sa sinom. Ubrzo nakon uhićenja plaćena je jamčevina u visini 1.000 dolara pa je puštena na slobodu, a po nju je u zatvor došao svekar.

Možda najpotresniji slučaj povezan s likovima iz serije bila je smrt Coryja Monteitha (Finn Hudson). Glumac je preminuo 2013. godine (u 23. godini života) nakon predoziranja toksičnom mješavinom heroina i alkohola, a njegova je smrt najviše pogodila njegovu tadašnju djevojku i partnericu u seriji, glumicu Leu Michele.

Ubrzo nakon što je glumac pronađen mrtav policija je otkrila rezultate obdukcije i toksikološkog testiranja zbog velikog interesa javnosti.

- Bilo je dokaza u sobi koji su upućivali na predoziranje drogom. Monteith je bio sam u hotelskoj sobi u trenutku smrti. Prije toga je uzeo heroin - otkriveno je tada iz policije.

Lein glasnogovornik tada je u priopćenju za javnost napisao kako glumica za voljenim Coryjem tuguje zajedno s njegovom obitelji.

- Lea je duboko zahvalna na ljubavi i podršci obitelji, prijatelja i obožavatelja. Otkako je Cory preminuo, Lea tuguje s njegovom obitelji, podrška su jedni drugima kako bi zajedno prevladali ovaj veliki gubitak. I dalje molimo medije da poštuju privatnost glumice i Coryjeve obitelji - piše u priopćenju njezina glasnogovornika.

U trećoj epizodi pete sezone serije, kolege su se oprostile od 'Finna' pjesmom “Make You Feel My Love”. Na početku emitiranja pokojni Cory Monteith (31), koji ga je glumio, pjevao ju je sa zaručnicom Leom Michele (27). No, u toj ju je epizodi ona otpjevala sama i nije mogla zadržati suze.

No, unatoč brojnim tragedijama, neosporno je da je 'Glee' jedan od najpopularnijih TV mjuzikala modernog doba. A ovaj je format postao još popularniji upravo otkako je s kazališnih dasaka preselio na male ekrane. Dobra je vijest što ćete prvu hrvatsku YouTube mjuzikl seriju 'Savršen spoj' uskoro moći pratiti i kod nas, točnije na JoomBoos YouTube kanalu. Pripremite se!