Zvijezda Gleeja se ubila: Čekao presudu za dječju pornografiju

Glumac Mark Salling, poznat po ulozi u popularnoj seriji 'Glee' preminuo je danas u 35. godini života nakon što se objesio. Tijelo su pronašli njegovi susjedi jer je počinio samoubojstvo na bejzbolskom igralištu u blizini svoje kuće u Los Angelesu.

- Možemo potvrditi da je Mark preminuo rano jutros - rekli su članovi glumčeve obitelji. Dodali su kako je bio nježna i plemenita osoba, jako kreativan i davao je sve od sebe da se iskupi za neke ozbiljne greške i krive prosudbe. Glumac se navodno pokušao ubiti i prošlog ljeta prerezavši si vene na ručnim zglobovima. Nakon što je to učinio počeo je paničariti i vrištati, a njegov cimer je nazvao Hitnu pomoć, koja ga je uspjela spasiti. Salling je završio na psihijatrijskom liječnju zbog pokušaja samoubojstva.

Glumac je čekao da mu sud odredi kaznu nakon što je priznao krivnju za posjedovanje dječje pornografije. Policija je na njegovom kompjuteru pronašla preko 50.000 fotografija i videa dječje pornografije iz 2015. godine. Koristio je sustav koji je prekrio njegovu IP adresu, no svojom kolekcijom se pohvalio prijateljici i ona ga je prijavila. Salling se suočavao s kaznom od maksimalnih 20 godina zatvora, no onda je priznao krivnju. Javni tužilac je nakon toga predlagao da 'odleži' između četiri i pet godina iza rešetaka.

Na posljednjem saslušanju glumac je rekao sucu kako meditira da bi se izliječio od depresije. Osim zatvorske kazne, Sallinga bi američke vlasti registrirale kao seksualnog prijestupnika, platio bi određeni iznos i imao ograničenja kretanja, odnosno ne bi smio prilaziti blizu školama, parkovima, javnim bazenima, igralištima te turnirima videoigara. Također, zabranili bi mu razgovor s djecom mlađom od 18 godina kada uz njih nisu roditelji.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Glumcu to nije bilo prvo kršenje zakona jer ga je njegova bivša djevojka Roxanne Gorzela tužila za seksualni napad. Rekla je kako ju je prisilio na seks bez zaštite, a kasnije ju ozljedio. Gorzela je povukla tužbu i nagodila se sa Sallingom za 2.7 mlijuna dolara (oko 16 milijuna kuna).

