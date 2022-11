Tragične smrti dječjih zvijezda: Mladim glumcima predviđali su velike i uspješne karijere

Dosad su preminuli brojni mladi glumci koji su bili nevjerojatno uspješni od malih nogu. Čimbenici koji su pridonijeli njihovim smrtima kreću se od zdravstvenih problema preko zlouporabe raznih supstanci do nesreća. Neke od zvijezda bili su bivši dječji glumci s Nickelodeona i Disney Channela.

Aaron Carter

Foto: Instagram

Aaron se proslavio kasnih 1990-ih kao pop pjevač, izdavši četiri studijska albuma, počevši od istoimenog debitantskog albuma 1997. godine kojeg je objavio sa samo 9 godina.

Pjevač koji je postao reper i glumac pronađen je mrtav u subotu u svojoj kući u Lancasteru u Californiji. Više izvora je potvrdilo da je Aaronovo tijelo pronađeno u kadi.

Dob u vrijeme smrti: 34 godine (1989.-2022.)

Mjesto rođenja: Tampa, Florida, SAD

Anton Yelchin

Foto: Pixsell/Promo

Yelchin je bio najpoznatiji po ulozi Pavela Chekova u novim Zvjezdanim stazama JJ Abramsa. Također se pojavio u filmovima Alpha Dog, Fright Night i Charlie Bartlett.

U lipnju 2016. godine 27-godišnji Anton preminuo je u svom domu u Los Angelesu nakon što ga je udario vlastiti automobil. Stajao je iza svog SUV-a kada se auto iznenada počeo kotrljati niz strmi prilaz te ga je prikliještio za njegov poštanski sandučić.

Dob u vrijeme smrti: 27 godina (1989.-2016.)

River Phoenix

Foto: IMDB/screenshot

River Phoenix bio je veliki srcolomac u 80-im godinama prošlog stoljeća, a neki od najpoznatijih njegovih filmova su Stand by Me i Explorers. Godine 1993. Phoenix se srušio ispred Viper Rooma, kluba čiji je tadašnji vlasnik bio Johnny Depp.

Odmah je pozvana hitna pomoć, ali ga nisu uspjeli oživjeti. River je umro od smrtonosne mješavine ilegalnih supstanca u tijelu.

Dob u vrijeme smrti: 23 godine (1970.-1993.)

Cory Monteith

Foto: PIXSELL, REUTERS

Cory Allan Michael Monteith bio je kanadski glumac i glazbenik koji je glumio Finna Hudsona u Foxovoj televizijskoj seriji Glee.

Cory je imao problematično odrastanje koje je uključivalo zlouporabu ilegalnih supstanci, počevši od 13. godine. 13. srpnja 2013. umro je od kombinacije droge i alkohola u hotelskoj sobi u Vancouveru.

Dob u vrijeme smrti: 31 godina (1982. – 2013.)

Brad Renfro

Foto: youtube

Brad Renfro glumio je u trileru Klijent po knjizi Johna Grishama, čime je započeo karijeru koja se protegla na još barem 20 filmova. Renfro se borio sa zlouporabom supstanci tijekom većeg dijela svoje karijere, a tragično je preminuo 2008. godine zbog slučajnog predoziranja,

Dob u vrijeme smrti: 25 godina (1982.-2008.)

Jonathan Brandis

Foto: Screenshot/YouTube

Jonathan Brandis bio je vrlo zaposlen ranih 90-ih, glumeći u nastavku filma The NeverEnding Story II: The Next Chapter te u filmovima Ladybugs i Sidekicks. Mladi televizijski glumac s gostujućim ulogama u serijama kao što su Murder She Wrote i Čudesne godine, naposljetku je glumio Lucasa u TV emisiji seaQuest DSV. Navodno je čak bio razmatran za ulogu Anakina Skywalkera u Ratovima zvijezda: Epizoda II - Napad klonova. Nedugo prije smrti imao je sve manje posla u filmovima, sve rjeđe su mu se nudile uloge, a zbog toga je jednom prilikom rekao da se osjeća očajno. Brandis je tragično preminuo u svom domu 2003. godine u dobi od 27 godina.

Dob u vrijeme smrti: 27 godina (1976.-2003.)

Mjesto rođenja: Danbury, Connecticut, SAD

Corey Haim

Foto: /Press Association/PIXSELL

Corey Haim, tinejdžerska zvijezda hit filmova iz 80-ih kao što su Lucas, The Lost Boys i License to Drive, tijekom karijere se borio sa zlouporabom ilegalnih supstanci. Haim je 2010. podlegao teškoj upale pluća, a objavljeno je i da je imao problema s povećanim srčanim zaliskom.

Dob u vrijeme smrti: 38 godina (1971.-2010.)

Skye McCole Bartusiak

Foto: Screenshot

Skye McCole Bartusiak glumila je kćer Mela Gibsona u hit filmu Patriot. U srpnju 2014. Bartusiak je preminula od slučajnog predoziranja lijekovima na recept. Imala je 21 godinu.

Dob u vrijeme smrti: 21 godina (1992.-2014.)

Raphaël Coleman

Foto: Instagram

Kao dijete, Coleman je glumio u nekoliko filmova, a najpoznatiji je bio po ulozi Erica Browna u Nanny McPhee. Kasnije je odustao od glume, uzeo ime James 'Iggy' Fox i postao aktivist za klimatske promjene uključen u grupu Extinction Rebellion.

Smrt bivšeg glumca objavila je njegova majka Liz Jensen, koja je napisala na Twitteru: 'Počivaj u miru moj voljeni sine Raphael Coleman, zvani Iggy Fox.' Njegov očuh Carsten Jensen je dodao da je Raphael 'kolabirao bez prethodnih zdravstvenih problema'.

Michelle Thomas

Foto: Schreenshoot 7News

Najpoznatija po ulozi Myre u seriji Family Matters, Michelle Thomas dijagnosticiran je rijedak oblik raka želuca. Godine 1998. Thomas je umrla u njujorškoj bolnici od posljedica bolesti.

Dob u vrijeme smrti: 30 godina. (1968.-1998.)

Heather O'Rourke

Foto: YouTube/Eurosong 2011/Daria Kinzer/screenshoot

Heather O'Rourke glumila je Carol Anne Freeling u franšizi horor filmova Poltergeist. Godine 1988. podlegla je komplikacijama uzrokovanim operacijom uklanjanja akutne opstrukcije crijeva. Imala je 12 godina.

Dob u vrijeme smrti: 12 godina (1975.-1988.)

Cameron Boyce

Foto: IMDB/screenshot

Cameron Boyce je preminuo u snu od moždanog udara 6. srpnja 2019. Napadaj je bio posljedica trajnog zdravstvenog stanja koje je glumac imao, od kojeg se liječio.

Glumac i plesač bio je najpoznatiji po ulozi Lukea Rossa u seriji Disney Channel Jessie, kao i po ulozi tinejdžerskog sina Cruelle De Vil u filmovima Descendants. Također je glumio i u filmu u Grown Ups i Grown Ups 2 s Adamom Sandlerom.

Dob u vrijeme smrti: 20 godina (1999.-2019.)

Tara Correa-McMullen

Foto: Schreenshoot 7News

Najistaknutija uloga Tare Correa-McMullen bila je u hit TV drami Judging Amy. Godine 2005. Correa-McMullen doživjela je sudbinu sličnu onoj njezinog televizijskog lika kad je smrtno stradala u pucnjavi u Inglewoodu u Californiji.

Dob u vrijeme smrti: 16 godina (1989.-2005.)



