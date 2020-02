Transrodnu Andreju prijateljica je optužila da ju je zlostavljala

Svjetski slavna manekenka Andreja Pejić (24) dugo je radila kao androgini model, a u rekordnom roku postala je jedna od najplaćenijih žena u toj industriji. No, nedavno se našla u problemima nakon što ju je prijateljica optužila za seksualno zlostavljanje.

- Ono što se dogodilo prije nekoliko dana mislila sam da nikada neću doživjeti. Optužena sam da sam seksualno zlostavljala jednu ženu. U bilo kojoj drugoj situaciji smijala bih se ovoj blesavoj šali. Međutim, živimo u društvu gdje svatko može uperiti prst u drugu osobu te ju optužiti za zlostavljanje. Preko društvenih mreža pokušavaju drugima uništiti karijeru i život. Morate priznati, više nije riječ o šali. Svi koji me poznaju, znaju da se predstavljam kao heteroseksualna žena. Pripadnice ljepšeg spola nikada me nisu privlačile i nikada u tom smislu nisam imala želju eksperimentirati. Operacijom sam mijenjala spol i pila hormone, a žene me nikada nisu zanimale - napisala je Andreja u svojoj objavi na društvenim mrežama.

Dodala je i kako su je ljudi upozorili da u New Yorku ne smije nikom vjerovati. Pričali su kako je čovjek čovjeku vuk te da su 'prijatelji' spremni na sve kako bi stigli do svog cilja. Nije željela živjeti u paranoji, kaže, ali to ju je na kraju koštalo. Povrijedila ju je osoba koju je voljela. Ne želi izgovoriti njezino ime niti pričati o motivima, ali joj je nakon ovog događaja srce slomljeno. Otkrila je kako smatra da su u ovaj slučaj uključeni i aktivisti za prava žena.

- Dok pokušavaju sebe predstaviti kao 'branitelje' prava žena, uništavaju ljude kojima je iskreno stalo do borbe. Strašno lovište na vještice koje uništava demokratske principe. Hajdemo stvari nazvati pravim imenom. Pripadnici desnog reda, najgoreg dijela našeg društva uključujući i Vladu Amerike pokušavaju na sve načine transseksualce predstaviti kao predatore. Žele nam uskratiti pravo da sebe nazivamo tim imenom - dodala je Andrea.

Za kraj je otkrila i kako su joj osobe koje su upletene u ovaj skandal savjetovale da se ponaša kao da se ništa nije dogodilo. Međutim, Andreja je odlučila zauzeti stav te se boriti protiv ljudi koji uzimaju pravo maltretirati druge osobe.

- Moja borba nije samo borba za prava žena već za čovječanstvo. Znam da će mi ova objava donijeti više štete nego koristi, ali istina je samo jedna - napisala je manekenka.

