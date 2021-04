Ovih dana John Travolta (67) otvorio je novinarima vrata svog doma na Floridi, prvi put nakon što mu je prošle godine u srpnju umrla supruga Kelly Preston zbog karcinoma dojke. To je već druga životna tragedija ovog glumca u samo 10-ak godina. Sin Jett imao je 16 godina kad je 2009. godine umro na Bahamima nakon jakog epileptičnog napada.

Travolta se u intervjuu prisjetio nekih najvažnijih trenutaka u svom životu. Budući da nedaleko njegovog doma na Floridi postoji hangar u kojem su tri njegova aviona, prisjetio se kako je zavolio letenje.

- Moji roditelji stanovali su u New Jerseyu i kao dječak s 4-5 godina, često sam promatrao avione koji su slijetali i polijetali s obližnjeg aerodroma. Letjeli su točno iznad moje kuće, pa iako na visini od kojih 600 metara, činilo mi se da će okrznuti krov kuće. Zamišljao sam pilote, putnike, hranu koju će jesti tijekom puta, kako je to spavati u avionu za noćnih letova. Slike su bile toliko žive da sam želio i sam postati pilot, - kaže glumac kojeg su proslavili mjuzikli 'Groznica subotnje večeri' i 'Briljantin', s kraja 70-ih.

Na pitanje kako je bilo glumiti s Olivijom Newton John, koja mu je bila partnerica u filmu, rekao je: 'Ti filmovi zauvijek su povezali Oliviju i mene, pa smo do danas ostali jako dobri prijatelji. Neki ljudi uđu u vaš život i odmah znate da će tu ostati zauvijek. Ona je jedna od njih'.

Jedan od nezaboravnih trenutaka koje će pamtiti cijeli život je ples s princezom Dianom 1985. godine.

- Bilo je to u Bijeloj kući. Ponoć je, cijela situacija je kao u snu. Nisam očekivao da će me zamoliti da tu večer zamolim Dianu za ples. Pomislio sam: 'Mora postojati razlog da to učinim, moram dati sve od sebe, biti najbolji ikad.' To znači da sam morao dobro voditi korake, ali i dobro se zabavljati, da sve izgleda ležerno i spontano. Ali kako da pristupim Diani na pravi način, da budem toliko samouvjeren i zamolim ju za ples... To je bila složena misija. No krenuo sam, popeo se do nje, dodirnuo je po ramenu i – ona pristaje. Okreće se i smješka se svojim zanosnim osmijehom, pomalo tužnim i eto nas – plešemo kao u bajci. Nisam nikad mogao zamisliti da će mi se to dogoditi. Bio sam dovoljno pametan da taj trenutak upišem u svoje sjećanje kao vrlo poseban i čaroban - kaže Travolta.

Idućeg plesa sjeća se iz filma Quentina Tarantina 'Pulp Fiction'.

- Oduvijek sam volio i zagovarao nezavisnu produkciju, pa sam tako odmah pristao i na ulogu u ovom filmu. Nisam imao pojma da će postati kultni film. Uz Umu Thurman i Samuela L. Jacksona sam neizmjerno uživao na setu i samo sam se nadao da ćemo tu odličnu atmosferu sa seta prenijeti i na publiku. Uspjeli smo - rekao je.

Na pitanje kako je podnio prerani gubitak supruge, glumac je rekao da je mnogo toga naučio u doba korone.

- Naučio sam da je tugovanje za nekim jako osobna stvar. Žalovanje je individualno i samo tako putovanje kroz tugu može dovesti do ozdravljenja. I svako tugovanje se razlikuje od tuđeg. Najvažnije što možete učiniti za osobu koja tuguje je da ju pustite i ne komplicirate joj život vlastitim tugama. Mislite da ste sjajno društvo i da činite nešto dobro za tugujuću osobu, a zapravo mu otežavate prevladavanje osjećaja gubitka. Nakon smrti supruge ne znam ni sam koliko ljudi mi je prišlo. I tad sam se osjećao toliko zasićen da nisam znao što bih učinio. Mislim da je u takvim situacijama najvažnije otići na neko mjesto gdje možete u miru tugovati. Ako sutra umrem, zadnje što želim vidjeti je da su svi zbog toga potonuli u tugu. Tako bar ja mislim - kaže glumac koji ima i 22-godišnju kćer Ellu i 10-godišnjeg sina Bena.