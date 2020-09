Travolti tragično preminuo sin 2009., a bez supruge je ostao dva mjeseca prije godišnjice

Dao si mi nadu kad sam osjećala da gubim, voliš me cijelo vrijeme, neopisivo... Nasmijavaš me jače od bilo kojeg drugog bića na svijetu. S tobom znam da će sve biti dobro, bez obzira na sve, rekla mu je lani

<p>Glumac <strong>John Travolta</strong> (66) prije gotovo dva mjeseca ostao je bez supruge<strong> Kelly Preston</strong>, koja je preminula u 58. godini od raka dojke. Taj ga je događaj duboko pogodio. Liječila se u tajnosti, imala je podršku najbližih prijatelja i rodbine, ali bolest je bila jača. Bili su par koji je imao tek nekoliko trzavica u braku i slovili su kao savršen bračni par. Na današnji dan proslavili bi 29. godišnjicu braka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminula Kelly Preston</strong></p><p>Travolta i Preston upoznali su se 1989. na snimanju komedije 'The Experts', a glumac je u više navrata isticao kako se radilo o ljubavi na prvi pogled, iako se Kelly s time baš nije složila. Na Staru godinu 1990. Travolta ju je zaprosio u restoranu u Švicarskoj.</p><p>Glumica je bila poprilično iznenađena jer je inače sve imala pod kontrolom, a ovo nije predvidjela. Odmah su istaknuli da žele imati djecu. Kad su se godinu dana kasnije vjenčali u Parizu, Kelly je bila dva mjeseca trudna, a onda su se ponovno vjenčali u Floridi.</p><p>Prvo dijete, sina <strong>Jetta </strong>dobili su u travnju 1992. godine. Nažalost, on ih je napustio 2009., kada je imao samo 16 godina. Bili su na obiteljskom putovanju na Bahamima, imao je napadaj dok je bio u kadi te je udario glavom od rub. Kućepazitelj ga je pronašao kako bez svijesti leži u kupaonici. Hitna pomoć ga je odvezla u bolnicu, gdje su samo mogli ustanoviti smrt. Napadaje je imao od rođenja, bio je autističan, imao je epilepsiju i Kawasaki sindrom. </p><p>Drugo dijete stiglo im je u travnju 2000. godine. Djevojčica <strong>Ella Bleu</strong>, kako su ispričali svojedobno, upotpunila je njihove živote. Kad je odrasla, odlučila je slijediti stope svojih roditelja i postati glumica.</p><p>Nedugo nakon tragedije u kojoj su izgubili sina Jetta, John i Kelly 2010. dobili su još jedno dijete, sina <strong>Benjamina</strong>. On je pomogao obitelji da se oporavi i da ponovno budu sretni. </p><p>- Definitivno je maleni Ben unio sreću u naš dom i bio je poput ljepila koje nas je spojilo nakon teškog gubitka. Dao je kući novi smisao i duh - istaknuo je John u jednom od intervjua. </p>