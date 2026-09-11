Partner Hayden Panettiere, Brian Hickerson, navodno surađuje sa saveznim istražiteljima u sklopu istrage o sumnji da je glumica preminula od predoziranja
Traže njenog dilera? Partner Hayden Panettiere surađuje s Agencijom za suzbijanje droge
Partner Hayden Panettiere, Brian Hickerson, navodno surađuje sa saveznim istražiteljima u sklopu istrage o sumnji da je glumica preminula od predoziranja. Hickerson, koji je bio u stanu u Greenvilleu u Južnoj Karolini kada je Panettiere proglašena mrtvom, sastao se s Agencijom za suzbijanje droge (DEA), tvrdi izvor za TMZ, jer istražitelji navodno traže dilera za kojeg vjeruju da je glumici prodao drogu koja je dovela do njene smrti.
Kako piše TMZ, još se čeka toksikološki nalaz kako bi se utvrdio točan uzrok smrti glumice.
Hayden je pronađena mrtva 16. kolovoza, a sumnja se da je preminula od predoziranja. Zasad nitko nije uhićen u vezi s njenom smrću. Uključivanje DEA-e u skladu je s informacijama koje su bolničari prijavili putem poziva dispečeru o sumnji na predoziranje. Prvi djelatnici na mjestu događaja u stanu u kojem je Panettiere umrla, na mjestu događaja pronašli su Narcan, lijek koji se koristi za poništavanje učinaka predoziranja opioidima.
Panettiere javno govorila o svojoj borbi s alkoholom i opioidima. Prije šest godina provela je osam mjeseci na rehabilitaciji nakon što je dobila žuticu i nakon što joj je liječnik rekao da će 'umrijeti u roku od pet godina ako ne prestane piti', napisala je u svojim memoarima. Kako bi se potpuno posvetila oporavku od vlastitih problema, Panettiere se 2018. dobrovoljno odrekla skrbništva nad svojom danas 11-godišnjom kćeri Kayom koja je povjerena na brigu ocu, ukrajinskoj boksačkoj zvijezdi Vladimiru Kličku.
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