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JOŠ SE NE ZNA UZROK SMRTI

Traže njenog dilera? Partner Hayden Panettiere surađuje s Agencijom za suzbijanje droge

Piše Magdalena Mucić,
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Traže njenog dilera? Partner Hayden Panettiere surađuje s Agencijom za suzbijanje droge
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Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
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Partner Hayden Panettiere, Brian Hickerson, navodno surađuje sa saveznim istražiteljima u sklopu istrage o sumnji da je glumica preminula od predoziranja

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Partner Hayden Panettiere, Brian Hickerson, navodno surađuje sa saveznim istražiteljima u sklopu istrage o sumnji da je glumica preminula od predoziranja. Hickerson, koji je bio u stanu u Greenvilleu u Južnoj Karolini kada je Panettiere proglašena mrtvom, sastao se s Agencijom za suzbijanje droge (DEA), tvrdi izvor za TMZ, jer istražitelji navodno traže dilera za kojeg vjeruju da je glumici prodao drogu koja je dovela do njene smrti. 

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Foto: Inga Kjer/EPA
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Kako piše TMZ, još se čeka toksikološki nalaz kako bi se utvrdio točan uzrok smrti glumice. 

Hayden je pronađena mrtva 16. kolovoza, a sumnja se da je preminula od predoziranja. Zasad nitko nije uhićen u vezi s njenom smrću. Uključivanje DEA-e u skladu je s informacijama koje su bolničari prijavili putem poziva dispečeru o sumnji na predoziranje. Prvi djelatnici na mjestu događaja u stanu u kojem je Panettiere umrla, na mjestu događaja pronašli su Narcan, lijek koji se koristi za poništavanje učinaka predoziranja opioidima. 

Foto: Profimedia/Pool
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Panettiere javno govorila o svojoj borbi s alkoholom i opioidima. Prije šest godina provela je osam mjeseci na rehabilitaciji nakon što je dobila žuticu i nakon što joj je liječnik rekao da će 'umrijeti u roku od pet godina ako ne prestane piti', napisala je u svojim memoarima. Kako bi se potpuno posvetila oporavku od vlastitih problema, Panettiere se 2018. dobrovoljno odrekla skrbništva nad svojom danas 11-godišnjom kćeri Kayom koja je povjerena na brigu ocu, ukrajinskoj boksačkoj zvijezdi Vladimiru Kličku. 

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