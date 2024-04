Tražena 'roba' u cijeloj Europi: Najbolje biti sam svoj majstor, a Baby Lasagna je to i dokazao

Drugo vrijeme danas je često izgovor za sve i sva, a pogotovo kad nekom ne ide baš najbolje. To da su neka druga vremena je istina, čak danas za tu sintagmu vrijedi i kraći period. Sad nekih 20, 30 godina čini ogromnu razliku, više no što je to bilo ranije. Lobiranje je svih ovih godina na Eurosongu, pogotovo neuspješnih, a njih je bilo “k'o na Božić”, bilo istaknuto kao jedna od najvažnijih komponenti. S obzirom na rezultate, možda bi se neki mogli primiti nekoga drugog posla...

Da se malo vratimo na “to su bila druga vremena”, jednostavno je nedavno opisala Emilija Kokić, pobjednica natjecanja za pjesmu Eurovizije s grupom Riva 1989.

- Mi nismo imali nikakve partyje prije natjecanja, pjesma se nakon ‘domaćeg’ izbora do Eurovizije nije smjela čuti - rekla je Emilija, koja je u Lausannei izvela “Rock me”.

Lobiranja je tad vjerojatno i bilo, o važnosti toga puno je puta govorila “čelična lady”, “mama Dore” i da ne nastavljamo s nadimcima, Ksenija Urličić. Kaže da je bila jako vješta u tome, bilo je tu i budžeta, a ona se fokusirala na dijasporu.

- Znate naše ljude u dijaspori, svake nedjelje u crkvi, a ono što im fratar kaže je zakon. A ja sam se potrudila da im poslije mise kaže da ne žale tih nekoliko eura i i da nazovu i glasuju za Hrvatsku.

Danas Ksenije Urličić u tom poslu više nema. Nažalost po naše predstavnike, barem tako pokazuju rezultati. Sve do pojave Leta 3 i njihova showa s “Mamom ŠČ”. Pokazali su kako se radi posao, a ove su godine Baby Lasagna i njegov tim još više usavršili sve. Napravili su svoje reklamne proizvode, “tražena su roba u Europi”, na partyjima u Londonu, Madridu i Amsterdamu naš je predstavnik bio velika zvijezda. Tu je i lokalna zajednica, Umag će mu pomoći jer promovira grad... I sve je to sam Baby Lasagna napravio i njegov hvalevrijedan tim. Sreća da se na moraju pouzdati u nekoga drugog i lobiranje, najbolje rade sami za sebe.

