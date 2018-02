Trebalo je pet godina da shvate da su stvoreni jedno za drugo

Veljača je mjesec ljubavi. Tim povodom svaki dan sve do Dana zaljubljenih - Sv. Valentina donosimo vam po jednu ljubavnu priču poznatih ličnosti koja će malo koga ostaviti ravnodušnim. Neke su šokirale svijet, neke su rasplakale mnoge, a neke su tragično završile...

Iako su brakovi nogometaša i manekenki već odavno postali stereotip, kad su u pitanju Anica i Robert Kovač oni po mnogočemu odudaraju od ustaljene predodžbe o zajednicama ovakvih parova. Od početka braka govore da su sretni jer su od prvog dana spremni podrediti individualne interese onim zajedničkim.

I danas, baš kao i u mladosti, imaju mnogo toga što ih povezuje - oboje su odrasli u gastarbajterskoj obitelji u Njemačkoj, i oboje su još u mladosti točno znali što žele i smjerno koračali ka profesionalnom uspjehu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kao tinejdžeri kratko su bili u vezi

Anica Martinović rođena je 3. ožujka 1976. godine u tadašnjem Duvnu, a današnjem Tomislavgradu u BiH. Njezini roditelji Mila i Ivan Martinović već su imali sina Antu, no neimaština ih je, kao i mnoge druge mlade parove, natjerala da bolji život potraže u Njemačkoj. U novi i neizvjesni život otputili su se sami, a Anica i Ante ostali su kod bake čekajući dan kad će se pridružiti roditeljima u obećanoj zemlji.

Ivan i Mila skrasili su se u Berlinu. On je radio kao građevinar, a njegova supruga zaposlila se u bolnici i bila medicinska sestra. Kao i svi Hrvati i Martinovići su se pokazali kao vrlo marljivi, štedljivi i uspješni ljudi, pa je i Aničin otac ubrzo osnovao vlastitu građevinsku tvrtku i obitelj se konačno okupila. Anica i Ante dobili su i mlađu sestru Josipu, a zatim i najmlađeg brata Stipu.

Anica, poduzetna i spretna, brzo se osamostalila. Već s 18 godina postala je uspješna manekena i skrasila se najprije u Parizu. Iza sebe je ostavila jednu kraću tinejdžersku vezu s dvije godine starijim nogometašem Robertom Kovačem s kojim se upoznala na zavičajnim druženjima.

Prekinuli su nakon samo pet mjeseci jer - kako je mnogo godina kasnije rekla - oboje su bili još premladi da bi ozbiljnije razmišljali dugoročno. Zbog oca koji ih je zaludio nogometom, i Robert i njegov stariji brat Niko već igrali su u podmlatku berlinskog nogometnog kluba Hertha. Obojica su pokazali veliki talent i najavili da će jednog dana biti vrhunski nogometaši.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Nakon prekida pobijedila na izboru za Miss

Ona je pak iskoristila svoj atraktivni izgled da bi kao manekenka ostvarila djetinje snove i putovala po svijetu. Prije no što će ponijeti krunu najljepše Hrvatice, već je imala iskustva radeći za agenciju 'Ford' preko koje su ju angažirali na nekoliko modnih revija na kojima je nosila zvučne marke Escadu, Betty Barclay i Brigitte Bardot.

Baš zbog toga željela se najprije okušati na Izboru za Miss dijaspore, ali je zakasnila na natjecanje. Hamed Bangoura, vlasnik njezine matične agencije 'Midiken', prijavio ju je zato na Izbor za Miss Zagreba. Nakon što je suvereno pobijedila ostale konkurentice, slijedilo je natjecanje za Miss Hrvatske. Održano je u Opatiji 1995. godine i tamo je Anica s jednim glasom više od drugoplasirane Lošinjanke Natalije Mančić proglašena najljepšom.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Sa Brankom Bebić i Tihanom Zelepugin 1995. godine

Iskrena kao i uvijek Anica je izjavila: "Umjesto mene na tronu je moglo stajati još barem pet-šest djevojaka ali je vjerojatno pripomogla moja visina od 180 cm, a presudio moj osmijeh. Mislim da sam svojim toplim osmijehom otvorila ljudska srca."

U to vrijeme još nije imala položeni vozački ispit, a kao pobjednica natjecanja dobila je i automobil s kojim je, kako je tad rekla, planirala putovati na relaciji Berlin-Zagreb koju je do tad najčešće prevaljivala vlakom. Iako bez iskustva u komunikaciji s novinarima, na svako pitanje odgovarala je izravno i konkretno, brzo i staloženo.

Foto: Robert Anic/PIXSELL Anica i Iva Radić (poslije udana Balaban) u Saloonu 1999. godine

Saznalo se tako da obožava Olivera Dragojevića, a u disco-clubovima rado zapleše uz žestoki funky, te da se protivi bilo kakvim estetskim zahvatima. Nije imala ni tremu od nastupa na Izboru za Miss svijeta. Govorila je perfektno njemački i engleski jezik, bila je samouvjerena, prirodna i - slobodna.

Sa Njemicom se vjenčao samo kod matičara

Za razliku od nje, dvije godine stariji Robert baš je nekako u to vrijeme negdje u Njemačkoj organizirao svoje vjenčanje. Iako nikad nije rado govorio o svojoj prvoj supruzi, kasnije se saznalo da je to bila Njemica i da su se vjenčali samo kod matičara što je bilo prilično čudno budući da su i Kovačevi, baš kao i Aničina obitelj, praktični katolici koji su svaku nedjelju odlazili u istu berlinsku crkvu kao i obitelj Martinović. Iste te godine Robert je promijenio i adresu. Iz Herthe je talentirani branič otišao u FC Nürnberg gdje će ostati samo jednu godinu.

Anica se spremala na put u Južnoafričku republiku, gdje se održavao izbor za Miss svijeta. Otputovala je u studenom 1995. godine. Sa sobom u avion ponijela je, osim večernje haljine koju je kreirala Matija Vuica, i takozvanu nacionalnu haljinu u kojoj su se sve kandidatkinje pojavile na zadnjem izlasku, prije proglašenja pobjednice.

Za ovu priliku odabrali su modru haljinu od čiste svile ukrašenu kornatskim školjkama, zagrebačke dizajnerice Branke Donassy. Anica Martinović tog je 18. studenog briljirala u Sun Cityju.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Najljepša Europljanka

Prema glasovima žirija ljepša od nje bila je samo djevojka iz Venezuele - Aguilera Marcano, dok je Anica proglašena njezinom prvom pratiljom. Osim toga haljina Branke Donassy proglašena je najljepšom kreacijom. Budući da je trećeplasirana bila djevojka iz Trinidada i Tobaga, Anica je zapravo te večeri bila najljepša Europljanka. Njezin uspjeh nikad prije, ali ni poslije nije postigla ni jedna naša kandidatkinja.

Do jučer anonimna djevojka postala je miljenica hrvatske javnosti. Uvijek nasmijana, srdačna i spremna za razgovor, zadržala je neposrednost i iskrenost i nakon svjetskog uspjeha. Sve to potvrdilo je da je doista bila dobar izbor. Uvijek je za sebe govorila da je iskrena i direktna, te da uvijek kaže ono što misli, a to je pokazala i nekoliko godina kasnije kad je 1998. godine Lejli Šehović pet dana nakon izbora oduzeta kruna i pobjednicom natjecanja proglašena je Ivana Petković. Anica je bila među prvima koji su javno podignuli svoj glas i koja je odmah stala u Lejlinu obranu.

U to vrijeme Robert je već bio dvije godine u Leverkusenu gdje je zajedno sa starijim bratom Nikom igrao za tamošnji Bayer. Iste godine pridružio im se i Zoran Mamić, pa je tako počelo Robijevo i Zoranovo prijateljstvo, što će se pokazati presudnim za buduće događaje.

Preko Zorana i Zdravka Mamića došao do broja telefona

Anica je pak tih godina već bila u ozbiljnoj vezi. U novčaniku je držala fotografiju stasitog mladića u vojnoj uniformi. Bio je to Ivan Lovrić, osobni čuvar bivšeg predsjednika Franje Tuđmana. Zbog njegovog posla Anica i Ivan bili su vrlo diskretni i malo kad ih se moglo vidjeti u javnosti ili u medijima.

A onda se početkom 2000. godine otkrilo da naša Miss više nije s Ivanom, već s hrvatskim nogometašem Robertom Kovačem. Kako se dogodio preokret Anica je ispričala kad je njihova veza već bila sasvim stabilna i kad su počeli zajedno živjeti. Jedne večeri Robert ju je nakon dugo vremena vidio na televiziji i shvatio je da ju želi ponovno sresti. Naredio je svom prijatelju Zoranu da hitno pronađe njezin broj telefona. Zoki je pak naredbu proslijedio svom bratu Zdravku kojem to nije bio nikakav problem.

Zaprosio je za Božić

Ovaj put, Robert i Anica bili su pet godina stariji i shvatili su da su prvi put oboje pogriješili i da su zapravo stvoreni jedno za drugo. Robert se razveo i 2000. godine potpisao ugovor za Bayern iz Münchena. Iste godine Anica se uselila u njegov dom i više se nisu razdvajali.

Dvije godine testirali su vezu, ali je Robert već nakon godinu dana bio siguran da ostatak života želi provesti s njom. Te 2000. godine slavili su Božić s prijateljima u jednom restoranu u Leverkusenu, a Anica je primijetila da se Robert cijelu večer čudno ponaša.

Netremice ju je gledao i zagonetno se smješkao. Nestrpljiva i eksplozivna Anica ga je s čuđenjem pitala što mu je, a on joj je odgovorio: 'Gledam kako si lijepa!' U tom trenu prišao joj je, kleknuo i zaprosio je, a ona je odmah pristala.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

'Priznajem samo brak s Božjim blagoslovom'

Njegov prethodni brak nimalo nije mučio buduću Robertovu suprugu. Kako je rekla, čim su se ponovno sreli shvatila je da je Robert u međuvremenu izgubio dio svoje osobnosti. A za nju, brak sklopljen pred općinskim činovnicima, kao što je to bio slučaj s prvim Kovačevim brakom, tek je zajednica na papiru i ne znači ama baš ništa.

"U njega se može ući i zbog poreznih olakšica", rekla je jednom Anica i tako indirektno objasnila Robertove moguće motive, te dodala da je za nju pravi brak samo onaj sklopljen s Božjim blagoslovom.

Svadbu su organizirali u Zagrebu, u današnjem hotelu West In 29. prosinca, točno godinu dana nakon što je Robert klečao pred Anicom u njemačkom restoranu. Njihov brak blagoslovio je u crkvi Svetog Križa u Zagrebu fra Ivan Dotur koji je nekoć bio župnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Berlinu i koji je Roberta i Anicu poznavao još iz djetinjstva te ih i pričestio.

Na vjenčanju Anica se pojavila u dugoj širokoj suknji sa šlepom i korzetom boje šampanjca, a Robert je obukao svečano tamno odijelo. Vjenčano prstenje već su imali. Naime Robert je Anici na početku obnovljene veze darovao za 24. rođendan prsten s tri koluta od bijelog, žutog i crvenog zlata, a ona mu je isti kupila nekoliko dana kasnije za njegov 26. rođendan.

Prstenje je tako simboliziralo njihovu ljubav i zaruke koje nikad nisu službeno imali, pa su odlučili da ono bude i bračno. Anica je za kumu uzela rođakinju Milovenu Čičak, a Robert Zdravka Mamića, koji je i kumovao obnavljanju veze.

U Kristalnoj dvorani hotela okupili su 350 uzvanika i tulumarili do jutra, a onda se vratili u München i medeni mjesec proveli kod kuće. Već tad znali su da će jednog dana imati mnogo djece.

Presretni sa troje djece

Prvi veliki razlog za radost bilo je rođenje kćerkice Leticije 13. lipnja 2003. godine. Krštena je dva tjedna kasnije u Münchenu, a već istog ljeta prvi je put doputovala s roditeljima na Jadran. Prvi rođendan godinu dana kasnije proslavila je točno na dan utakmice koju je Robert te godine igrao za našu reprezentaciju na Europskom nogometnom prvenstvu.

Već tada Anica je u svom stilu najavila da će mu, ukoliko zabije gol, roditi sina i da će se zvati Marko. No, umjesto Roberta, na tom nogometnom prvenstvu titulu je osvojila - Anica! Proglašena je najljepšom suprugom nogometaša i tako pobijedila čak i Victoriju Beckham. Ali na sina su morali čekati još nekoliko godina.

A onda u studenom 2005. bivša Miss Hrvatske odlučila se i na korekciju grudi. Kako je rekla, nakon što su dojenjem Leticije, grudi izgubile čvrstoću, htjela je ovim zahvatom vratiti ženstveni izgled. Tako je Roberta iznenadila 'čvrstom trojkom', a on nju ponudom za preseljenjem u Torino. Te godine Robert je dobio primamljivu ponudu iz talijanskog kluba Juventus i nakon dogovora sa suprugom, odlučili su spakirati stvari i još jednom promijeniti adresu.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Mnogo puta nakon toga objašnjavala je da silno želi ostati u drugom stanju i da bi oboje žarko željeli imati još djece, ali nije išlo. U međuvremenu dali su i novac za izgradnju kapelice blaženog Alojzija Stepinca u Münchenu nadajući se da će tu jednog dana krstiti drugo dijete.

Konačno, u rujnu 2006. Anica više nije mogla skrivati trudnički trbuščić. Na ultrazvuku su otkrili da im se želja ispunila i da će početkom 2007. godine roditi sina. Stotinjak prijatelja i rođaka ponovno se okupilo sredinom veljače na krštenju. Kao što su i planirali, malog Marka krstili su baš u kapelici u Münchenu, a na slavlje su doputovali i prijatelji Boško Balaban, Zoran Mamić, Mario Stanić i brat Niko Kovač sa suprugama. I ovaj put svetom vodicom Marka je zalio fra Ivan Dotur i župnik Hrvatske katoličke misije u Münchenu, fra Tomislav Dukić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Sa kćeri Leticijom i sinom Markom 2011. godine

Bračni par koji zajednički odlučuje o svemu

Iste godine Robert je završio karijeru u Juventusu i par je već počeo razmišljati o povratku u Hrvatsku. Iako su kupili komforni stan u Münchenu i smatrali ga svojim domom, tim više jer su se u njihovo susjedstvo u međuvremenu doselili i Aničini roditelji, Robertu je stigla i ponuda iz Dinama. Zoranov brat Zdravko Mamić nudio je Robertu čak 5,5 milijuna eura da karijeru završi u zagrebačkom klubu.

Pregovori su trajali mjesecima, no zapelo je zbog bankovne garancije. Naime, iznos se Robertu trebao isplatiti u ratama kroz tri godine, zbog čega je Robert od zagrebačkog menadžera zatražio bankovnu garanciju, ali mu je Zdravko ponudio mjenice, što Kovač nije želio prihvatiti i cijela zavrzlama okončana je u dva dana koliko je Robertu bilo potrebno da se dogovori s Borussijom iz Dortmunda.

Mnogi su tad povjerovali da iza Robertove odluke stoji Anica za koju se pričalo da je spretna menadžerica. Ako je to i bila istina, potvrdila je da bračni par Kovač doista zajednički odlučuje o svemu. U sljedećem razgovoru za novine Robert je to i objasnio. Unatoč tome što ga je sa Zdravkovim bratom Zokijem vezalo kumstvo i dugogodišnje prijateljstvo, Robert je odbio Dinamo objasnivši da se nije želio kockati s budućnošću svoje obitelji i radije je prihvatio sigurnu, ali znatno manju svotu od Borussije.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL U hotelu Esplanada 2012.

Djeca i muž su formula za Aničinu sreću

Tijekom iduće tri godine obitelj Kovač povećala se za još jednog člana. 2008. godine Točno za Božić, na 8. godišnjicu braka Anica je u Münchenu rodila kćerkicu Viktoriju. Sukob s temperamentnim Zdravkom Mamićem zaboravljen je već iduće godine kad je Robertu istekao ugovor s dortmundskim klubom.

Nogometaš je već znao da kraj karijere želi dočekati u domovini i bilo je pitanje dana kad će se obnovit pregovori s Dinamom. Obnovili su se 2009. godine i okončani su uspješno. Robert je potpisao za Dinamo, a obitelj Kovač preselila se u Zagreb. Već tada krenuo je na Nogometnu akademiju Hrvatskog nogometnog saveza i završio obrazovanje za UEFA Pro trenera.

Od reprezentacije se oprostio pred punim stadionom na kvalifikacijskoj utakmici protiv Kazahstana 14. listopada 2009. godine, a od nogometne karijere 2010.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Anica se pak od manekenskog posla oprostila puno prije i kako je rekla, bez mnogo žaljenja jer ne pripada tom svijetu. Mnogo više raduje ju majčinstvo i briga o djeci.

Tema: Velike ljubavi