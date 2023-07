Trener Edo Mehmedović otkrio što mu je donio 'Život na vagi': To je jedna preplavljujuća sreća

Pa 'Život na vagi' je za mene uvijek, uvijek to ističem, svojevrsna kruna karijere. Sad ispadam da ja radim ne znam koliko već godina, ali kad pričamo o fitnessu moramo biti svjesni činjenice da treneri, osobni treneri i trenerice nisu dugo u toj sferi. Ne rade dugo taj posao, rekao je trener Edin Mehmedović za RTL.

Kad su Edu pozvali na casting za 'Život na vagi', bio je miran. Osjećao je, kaže, da je sve onako kako treba biti. Bio je spreman na sve, dobre, ali i na loše vijesti. Posebno su ga usrećili rezultati nakon prve sezone showa.

- Ono s čime nisam bio ok je ono što se dogodilo nakon prve te sezone, a to je jedna ogromna preplavljujuća sreća i zadovoljstvo s onime što smo napravili. I taj osjećaj kad se stvarno vidiš kako nekome pomažeš i kako nekome daješ podršku da zaista mijenja i bori se za svoj život jer zapravo najveća nagrada - govori Edo.

Mehmedović se okušao i u drugoj sezoni showa Masked Singer. Krio se ispod maske Banane.

- To je nešto što je jako smiješno, pogotovo to iskustvo u 'Masked Singeru' bilo je zaista nešto fenomenalno starijoj kćeri, dobro najmanja je još stvarno jako mala. Još nije ni svjesna što se to točno događa, ali ove starije već jesu i to je njima i čudno, zabavno, zanimljivo. Jedna je već odlučila da će biti pjevačica, druga je odlučila da će biti glumica tako da čeka nas zanimljiva budućnost - prisjetio se.

Edo sa suprugom Petrom ima tri kćeri, Lindu, Lorenu i Arijanu. Par je u braku od 2013. Mehmedović je svojedobno otkrio kako je suprugu upoznao preko zajedničke prijateljice.

- U početku Petra baš nije trzala na neke moje propale fore, ali ipak sam uspio dobiti njezin broj telefona. Nakon nekog vremena smo se čuli i polako upoznavali. Trebalo nam je vremena da postanemo par, na kraju je ljubav presudila, a plod te ljubavi su naša djeca - rekao je Edo za Story.