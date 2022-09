Treneri Edo i Maja iz 'Života na vagi': Kandidati u Gorskome kotaru imaju mir i ugodnu klimu

Počinjem razumjeti starije od sebe kad beton i gradsku vrevu žele zamijeniti pogledom na planine, svježi zrak i hladne noći, kaže Edo Mehmedović, trener u showu 'Život na vagi'. Šesta sezona 'Života na vagi' već se uvelike snima u samom srcu Gorskog kotara, gdje 20 natjecatelja, ali i gledatelja, očekuju dosad nikad viđeni krajolici i razna iznenađenja.

Okruženi planinama i borovom šumom, u mjestu Gerovo treneri Maja Ćustić i Edo provode svoje 'snimajuće dane', a otkrili su kako žive i s kakvim sve izazovima se susreću u 'divljoj' okolini u kojoj trenutačno žive.

- Klima je savršena, noći su hladne, hrana je uzgojena u vrtu, a ne iz lokalnog supermarketa. Sve što trebaš, a nemaš, pitaš susjeda - započinje Edo priču o Gorskom kotaru, a Maja dodaje da joj jedino nedostaju obitelj i prijatelji te povremeni odlazak u restoran i izlazak.

- Najveća prednost boravka u Gorskom kotaru je suživot s prirodom uz apsolutni mir i ugodnu klimu - otkriva trenerica. 'Obitelj i prijatelji. Samo oni nedostaju. Ništa mi drugo ne treba. Ova odsječenost od ostatka svijeta toliko godi da ozbiljno razmišljam kupiti zemljište ovdje negdje!', nadovezuje se Edo koji je s Majom već imao više puta 'bliske susrete' s divljim životinjama!





- Jelene, srne, divlje svinje i lisice čak smo uspjeli i snimiti kad se u kasnim noćnim satima vraćamo u mjesto gdje spavamo. Imali smo na cesti i dva susreta s medvjedima, ali su pobjegli prije nego što smo ih uspjeli snimiti. Još uvijek se nadamo nekom selfieju - smije se Edo, a i Maja je prepuna dojmova. „Vozeći se kući neku večer sa snimanja imali smo goranski safari. Prvo smo sreli divlje praščiće koji su izletjeli iz grmlja. Nekoliko kilometara dalje pojavio se veliki jelen. Ulaskom u selo vidjeli smo krdo jelena, košuta i Bambija, pokoju lisicu koja pretrčava cestu, ali najveća je sreća bila kad smo vidjeli medu koji nam je umalo pokucao na prozor!“ prisjeća se Maja nedavnih šumskih anegdota.

Budući da je temperatura u Gorskom kotaru daleko niža u ljeto nego u ostalim krajevima Lijepe Naše, treneri i produkcija slobodno vrijeme uglavnom provode - uz vatru! „Živimo u skladu sa sredinom u kojoj je sve usporeno kao u dane moga djetinjstva provedenog kod bake i djeda na Žumberku. Još uvijek se navikavam na jutarnje buđenje uz pijetla i piljenje drva ranom zorom. Navečer se grijemo uz kamin i čašicu domaće rakije, a znamo i zaigrati pokoju društvenu igru“, opisuje Maja svoje slobodno vrijeme dok Edo priznaje da nerijetko nakon snimanja ode brzo na spavanje.

- Uglavnom se srušim u krevet nakon cjelodnevnih aktivnosti s kandidatima. Ponekad se spustim do produkcijske ekipe pa s njima bacim partiju belota ili odigram šah sa svojim snimateljem Goranom, koji je jednako voli pobijediti kao i ja pa to često završi prepirkom tko je bolji - objašnjava Edo koji se još jedino ne može naviknuti na pola sata vožnje serpentinama koje moraju proći svaki dan kako bi došli do kandidata. Ipak, bez obzira na to, Maja i Edo imaju zajedničke rituale.

- Svako me jutro Edo s autom skupi ispred moje kućice u cvijeću, gdje spavam. Dok se vozimo, igramo par-nepar tko pravi doručak! Zahvalna sam na tome što imam tako divnu osobu s kojom radim. Hvala mu za svaki razgovor, smirenost i zezanciju“, iskreno će Maja, a Edo otkriva kako to izgleda s njegove strane. „Maja mi pojede sve jelo iz hladnjaka pa meni ostanu samo slatkiši! Nekako smo podijelili dužnosti prema dobu dana - ja bolje funkcioniram ujutro, a ona je više noćna ptica. Lijepo se nadopunjujemo i slažemo. Oboje smo svjesni koliko je u ovom procesu važno imati pravi oslonac i prijatelja. Najvažniji i najčešći ritual imamo dok se vozimo, kada se pripremamo za dan koji je pred nama. Bilo da je riječ o treningu, izazovu ili nečem trećem, uvijek zajedno komentiramo ono što nas čeka. Osim kad Maja spava dok je vozim. Onda moram biti tih“, smije se Edo te otkriva da je ove sezone potpuno promijenio pristup prema natjecateljima.

„Dramatično sam promijenio pristup. Ovo je potpuno novi izazov za mene jer grupa koju sam odabrao nije na prvu izgledala obećavajuće. Bio nam je svima jako stresan početak, ali kad smo se bolje upoznali, jako smo se povezali, možda čak jače nego ikad prije“, priznaje trener.

Maja, pak, otkriva kako se svaki dan mora poistovjetiti s više različitih osobnosti. „Svaki je kandidat individua za sebe i svakom pristupam na način koji je njemu potreban. U jednom danu moram se poistovjetiti s više različitih osobnosti i pokušati doprijeti do njih kako bi im mogla pomoći. Puno je tu različitih osjećaja; od tuge i nemoći do sreće i zadovoljstva“, opisuje Maja svoje treninge.

A kako izgleda jedan snimajući radni dan u Gorskom kotaru, objasnio je Edo. „Uglavnom započinjemo dan jutarnjim treningom, nakon toga slijedi moj prvi, a Majin četvrti obrok u danu. Nakon kratke pauze počinje snimanje koje najčešće traje do poslijepodneva. Tijekom snimanja Maja obavi gablec, ručak i užinu. Slijedi večernji trening, a nakon toga rušenje u krevet. Nakon završetka večernjeg treninga slijedi Majina prva, druga i treća večera. I to je to“, kaže Edo dok Maja priznaje da se ostatak dana, kada dođu kod kandidata, može i opjevati. „Ostatak dana može se sažeti u poznate Oliverove stihove: '…šaka suza, vrića smija, ča je život vengo fantažija'.“

- Volimo Gorski kotar, iako je ponekad stvarno surov, uvijek je predivan i našem srcu mio. Ta će kućica usred šume u našim srcima ostati zauvijek utisnuta kao posebna uspomena na dane kad su kandidati 'Života na vagi' došli potražiti baš ovdje svoje bolje sutra. I baš ovdje, usred ničega, pronašli su sebe - zaključuje Edo.

