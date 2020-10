Trenerica Sanja: Kad me vide na ulici, ljudi se hvataju za trbuh...

Trenerica Sanja mijenjat će u ‘Životu na vagi’ Marijanu Batinić, koja je na porodiljnom. Sve savjete je brzo usvojila, s konceptom showa je upoznata jer je bila trenerica prve tri sezone, a sad je preuzela voditeljsku palicu

<p>Kandidatima je u tri sezone showa “Život na vagi” pomagala da skinu kilograme, ali i promijene “mentalni sklop” te sruše sve barijere koje su ih dotad ograničavale u svemu. Kineziologinja <strong>Sanja Žuljević</strong> (43) nije sudjelovala u četvrtoj sezoni, ali sada se vraća. Ovoga puta ne u ulozi trenerice nego kao voditeljica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Irena iz 'Života na vagi' ostvarila se kao majka </strong></p><p><strong>Koliko vas je u prethodnim sezonama ljutilo što ljudi ne bi davali sve od sebe? Kako ste se iskontrolirali da se ne 'izvičete' na njih?</strong></p><p>Nema to veze s ljutnjom nego nekad s razočaranošću. Međutim, kad prihvatiš da je toj osobi to njezin današnji maksimum, jer zbog raznih situacija u životu ona ima (trenutačno) nepremostive blokade i filtere, onda naučiš da te to ne dira više. Mi ne možemo učiniti promjenu za nekoga niti dati 100 posto nečijeg truda, to je potpuno njihova odgovornost i uloga. Možemo biti tu, dati informacije, osjetiti pravovremeni trenutak i za podršku, ali tu naša uloga staje. Nitko ne može koračati ničijim putem osim svojim.</p><p><strong>Kako samu sebe motivirate i kako se oraspoložite?</strong></p><p>Odem trčati u šumu! I preporučujem to svakome, kad ste u depri, tužni ili ljuti, prekinite sve što radite. Ne donosite bitne odluke, nego odite oznojiti se u prirodu. Vrhunski prirodni lijek protiv depresije.</p><p><strong>Ljudi se znaju kažnjavati ako pojedu čokoladu ili neku grickalicu koju ne bi smjeli, što mislite o tome?</strong></p><p>Mislim da je veliki problem neinformiranost. Nikad nije problem u čokoladi, 10 ili 50 njih, problem je u cijelom krivom lifestyleu, neaktivnosti, neznanju, sklonosti traženju isprika da se ne bi moralo promijeniti ono što se u biti, makar podsvjesno, zna da se mora. Mi ljudi smo jednostavno skloni primarno traženju prečica i dok ne prihvatimo da ih (u ovom slučaju sigurno!) nema, postojat će krivo adresiranje i rješavanje problema, poput kažnjavanja zbog čokoladice.</p><p><strong>Kad je “cheat day”, što najviše volite pojesti? Jeste li više osoba koja ludi za slatkim ili slanim?</strong></p><p>Ne vjerujem i nemam ‘cheat day’! Bolje rečeno, ne vjerujem u odricanja, vjerujem u ravnotežu. Svaki dan mogu pojesti ono što želim, poanta je u ravnoteži i pratim zlatno pravilo 80-20. Osamdeset posto kroz dan ili tjedan jedem zdravo, prirodno i izbalansirano, a u onih dvadeset posto uvijek mogu ubaciti nešto za gušt, a što možda ne spada u tu kategoriju. Ozbiljni sam gurman i teško izdvajam neku hranu kojoj odolijevam, bilo slanu, ljutu ili slatku! Moje obožavanje hrane ide u smjeru prave, ‘žive’ hrane što je više moguće iz organskog uzgoja i s OPG-a, izvornih i što više novih, tradicionalnih okusa gdje god se nalazila. Obožavam putovanja i degustacije specijaliteta toga kraja. Jedem sve manje mesa (iz raznih razloga) i apsolutno nisam ljubitelj gotove i umjetne hrane, jednostavno mi nije više fina.</p><p><strong>U emisiji su kandidati često znali govoriti da im to nije bio prvi put da su pokušavali vježbati, ali da su svaki put odustajali. Zašto se to događa, što je po vama prvo što ljudi moraju promijeniti/usvojiti kad kreću vježbati?</strong></p><p>To je opsežno i multidisciplinarno pitanje jer kandidatima je cijeli organizam izvan ravnoteže i ustrojen je ‘kontra’ aktivnosti. Svi sustavi su kod pretilih ljudi u tzv. stanju pohrane, ne radi se samo o ‘lijenom’ stanju uma ili fizičke nekondicije, nego im je tijelo zaista u otporu od kretanja na svim razinama. Tijelo je u kroničnom psihofizičkom disbalansu. I zato treba vremena, strpljenja i osvještavanje da to nije neko privremeno stanje nakon kojeg se vraćaju na staro, nego trebaju osvijestiti da im treba i slijedi promjena cijelog načina života u kojem će vježbanje i kretanje biti i ostati sastavni dio toga. Drugim riječima, prvo trebaju definirati točno zašto to rade i žele, naoružati se strpljenjem, znanjem, redovitošću i dosljednošću, a sve ostalo će se na to samo nadograđivati.</p><p><strong>Ima li treme pred novu sezonu s obzirom na novu voditeljsku ulogu? Jeste li kao djevojčica maštali da jednog dana postanete voditeljica?</strong></p><p>Haha, nisam maštala nikad niti maštam sada. Ovo je zaista odlična škola za mnoge stvari i poslovno osvježenje, gdje ja ipak nisam bila samo voditeljica jer ideja i nije bila da je tako, ciljano sam pozvana kao osoba koja razumije tematiku i probleme kandidata.</p><p><strong>Koji vam je najznačajniji savjet dala Marijana Batinić, koja je otpočetka vodila emisiju?</strong></p><p>Mare je bila super, puno riječi podrške između kojih i da je ona bila jedan od inicijatora ove ideje. Svakako mi je dala do znanja da vladam time i da ću se bez problema jako brzo ubaciti u taj film, ali u svom stilu.</p><p><strong>S obzirom na to da ste dosad u showu bili trenerica, jesu li vas Edo i Maja upitali koji savjet oko treninga i kandidata ili ste nekad zajedno “rješavali” neke probleme?</strong></p><p>Naravno da kao kolege prokomentiramo određene situacije, ali svaka osoba ima svoj pristup i mislim da se Maja i Edo jako dobro snalaze i unijeli su svoj stil, nova znanja i metode, a znamo da je svaka promjena dobrodošla.</p><p><strong>Kako su izgledali vaši treninzi dok ste snimali u Slavoniji?</strong></p><p>Kao i prije snimanja, skoro ništa se nije promijenilo.</p><p><strong>Kakvo je vaše mišljenje o dijetama? Pomažu li ili nas samo prevare pa nam se sve dvostruko vrati?</strong></p><p>(Redukcijske) dijete su dugoročno neuspješne i apsolutno sam protiv njih. Ljudi moraju razumjeti da ne postoje prečice u obliku dijeta, gladovanja, odricanja, zabrana ili sličnih privremenih rješenja. Trebaju se posložiti životni prioriteti i općenito promijeniti lifestyle koji je doveo do viška kila i potrebom za dijetom. Stvar je u dovođenju psihe i tijela u balans. A to nije nešto što se postiže gladovanjem (dapače, kontra!), to je kompleksna situacija i tako joj se treba i pristupiti, poštivajući vrijeme i zakone tijela, uma i emocija koje stoje iza osnovnog problema.</p><p><strong>Što su na promjenu iz trenerice u voditeljicu rekli prijatelji i obitelj?</strong></p><p>Komentar uglavnom bude u stilu da meni nikad nije dosadno.</p><p><strong>Gledatelji vole gledati show kao što je “Život na vagi”.Pronađu li u sudbinama kandidata motivaciju, inspiraciju ako i sami muku muče s kilogramima?</strong></p><p>Definitivno. Postotak ljudi koji imaju problema s kilažom je davno prešao 60 posto i svakako je veliki dio takve gledanosti emisije identifikacija s klijentima. Možda traže prave informacije, možda se nadaju dodatnoj motivaciji za svoj početak, a možda se jednostavno mogu poistovjetiti s tom borbom jer svi vodimo neke životne bitke.</p><p><strong>Držite li i dalje online program za vježbanje?</strong></p><p>Apsolutno! Pozivam sve čitatelje da se priključe u projekt vlastite promjene pod nazivom COUNTDOWN 2020 - online izazov u potpuno novom ruhu koji će pratiti emitiranje ove sezone ‘Života na vagi’, a sve mogu naći na www.leezona.rtl.hr.</p><p><strong>Zaustavljaju li vas na cesti prolaznici i traže savjete o mršavljenju?</strong></p><p>Nije baš da me zbog toga zaustavljaju na cesti, ali me prepoznaju. Najčešće se, čim me prepoznaju, uhvate za trbuh i pitaju kako da to skinu.</p><p><strong>Kako volite najviše puniti baterije?</strong></p><p>Trčanja po šumi su moja dnevna punjenja, uvijek dostupna. Surfanjem na valovima i pješčanim plažama općenito. Zatim putovanja, otkrivanje novih kultura, nove energije ljudi i krajeva, novih akcija, novih delicija.</p><p><strong>Koliko imate tetovaža?</strong></p><p>Na prvu me sestra navukla da napravimo zajedno u 40-oj, ovu najmanju. Nakon toga sam znala da neću stati. Imam ih pet, svaka ima posebno značenje i simboliku.</p><p><strong>Jeste li zaljubljeni? Očekujete li da i vaš partner bude u formi poput vas?</strong></p><p>Nije bitno je li ili nije u formi, bitno je da nam se bitne životne strasti poklapaju i da ih možemo i želimo zajedno raditi. Da, jesam.</p>