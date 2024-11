Treneri u 'Životu na vagi' nisu sretni: 'To je ništa, baš malo...'

Prošli ciklus u 'Životu na vagi' bio je pun promjena za kandidate; prestali su biti u parovima i postali crveni i plavi tim, vratili su se Mateo i Tomislav, a i cijeli tjedan vježbali su bez trenera, koji su se vratili prije vaganja.

Crveni su izgubili u odmjeravanju snaga i morali su svima kuhati cijeli tjedan, no pobijedili su u kvizu znanja i tako osvojili kilogram i pol prednosti na vaganju. Oba tima imala su veliki izazov u kojem su se natjecali skupljajući kilometre na biciklima. Trebali su voziti 12 sati i pobjednički tim mogao je birati između kilograma i pol prednosti na vaganju ili da nitko ne napusti show. Crveni su odvozili 94,43 kilometara, a plavi 151,4 kilometra.

Foto: rtl

- To je malo! To je ništa! Da nisu mogli ravnomjernije, odnosno, drugačije rasporediti snage i odvoziti malo više - ta me brojka negativno iznenadila - rekla je Mirna.

No potom je otkriveno da su crveni vozili samo četiri sata, 20 minuta i 15 sekundi, a plavi četiri sata 48 minuta i 56 sekundi. Svaki je tim pedalirao nešto više od trećine zadanog vremena i iz tog su se razloga svi s pravom zapitali - hoće li ovaj veliki izazov uopće donijeti nagradu? Plavi su pobijedili i odlučili da nitko ne napušta show.

Foto: rtl

No da ne bi bilo vaganje bez nagrade - pobjednički tim treba trenera.

- Meni je to poprilično stresno, naviknuo sam se na svoju crvenu boju i ako uđem u plavi tim, bit će mi jako čudno i ne mogu si to predočiti - rekao je Edo, a Mirna dodala: "Svako vaganje je zanimljivo, ali ovo danas je posebno. Prije svega, zbog te podjele u timove, a najviše me zanima koga će kandidati odabrati za trenera."

Foto: rtl

Kakvi će biti rezultati na današnjem vaganju - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili već danas na platformi Voyo.