Treneri zabrinuti za Ivicu: 'Vani neće uspjeti skinuti kilograme'

U velikom izazovu u 'Životu na vagi' održavala se utrka na speedway stadionu, a kandidati su morali biti što brži vukući kolica s vrećama s pijeskom! Naposljetku su prvi zadatak odradili Esmir i Antonio te osvojili vrijednu nagradu - tri kilograma prednosti na sljedećem vaganju, no svakako treba pohvaliti Maju koja je potpuno sama izvršila izazov i došla druga na cilj!

Utrka je počela, svi su žustro počeli bacati vreće, a Esmir je odmah potrčao. „To je zato što se bavi kamenom pa su mu lagane vreće“, komentirali su ostali. Alina je također malo potrčala, a Maja je polako počela prestizati ekipu iako je počela zadnja. Mateo je iskreno priznao kako je mislio da će mu ići lakše i stvarno se mučio. Mirna ga je bodrila, no on nije požurio.

Foto: RTL

Esmir je završio prvi krug i dodao još tri vreće, a za njim su polako krenuli ostali. „Tomo, daj malo gasa“, vikala je Larisa, no on si je ponavljao da će potegnuti na kraju. Maja je polako zaobišla i Tomu i našla se odmah iza Esmira, koji je natovario još tri vreće i ušao u zadnji krug. No Maja se nije predavala i žustro je krenula za vodećim Esmirom!

Foto: RTL

„Bila sam fokusirana samo na to da idem i ne usporavam“, rekla je Maja, a Esmir komentirao da je stroj. Esmir je završio svoje, nastavio je Antonio, a Maja je počela da neće izdržati tempo koji si nametnula. „Ovdje ti je jedan krug sto metara, kao jedan veliki“, bodrio ju je Edo i Maja je nastavila. Larisa je zamijenila Tomislava i shvatila koliko je teško i zašto njezin partner nije mogao trčati.

Foto: RTL

„Meni je ovo preteško! Prvi korak, a mene leđa već presjekla“, iskrena je bila Marija koja je zamijenila Alinu, a ni Antoniju nije bilo lako zamijeniti Esmira. „Ne samo što mi je imendan, dodatno ću se potruditi jer je mojoj mami rođendan. Radim ovo za nju pa što bude bit će“, rekao je Antonio, no Maja mu je bila za petama. „Maja oduševljava iz kruga u krug. Samostalna je u cijelom izazovu i odrađuje to vrhunski“, komentirao je Edo.

No Antonio je potrčao! „To, sine! To, kralju moj! Kad sam vidio da je potrčao, srce mi je naraslo. Bio sam presretan“, rekao je Esmir. Oni su osvojili tri kilograma prednosti, a Maja je završila druga i svi su joj čestitali. „Ponos mi je do neba jer je jedna žena to obavila sama, njih su ipak dvoje, i to muških i mlađih“, rekla je Maja. Larisa i Tomislav su završili treći, Mateo je bio četvrti, potom je stigla Nina, a Mariji je bilo jako teško jer su je jako boljela leđa, no nije odustajala.

Svi su navijali na nju, završila je i osjećala se jako loše jer je Alina tako lijepo dogurala ta kolica. „Sve bih htjela. Želim sve kao i drugi, ali ne mogu. Voljela bih to bolje odrađivati, stvarno dajem sve od sebe“, iskreno je rekla. I Alina i Mirna su je tješile i govorile kako nije bitno što je došla zadnja, nego što je završila izazov, a toliko su je boljela leđa.

Foto: RTL

Došao je red i na plavi tim - Antonija je u kolicima vukla Mirnu, a Ivica Edu! Ivica je krenuo prilično brzo, u nevjerici koliko je napredovao jer se nije mogao popeti na terasu kad je tek stigao u show. „Na pola staze me već počelo boljeti i razmišljao sam da stanem…

No znao sam da neću više krenuti ako stanem, stisnuo sam zube, skrenuo misli na nešto drugo i odlučio ići do kraja pa što bude“, rekao je Ivica, koji je bio presretan što je završio izazov bez stajanja. Mirna je bodrila Tonku koja se borila s disanjem, no i ona je uspjela! „Ponosna sam i na sebe! I na Ivicu isto!“ rekla je Antonija.

Foto: RTL

Larisa i Tomislav nisu bili sretni što su izgubili jer su uvjereni da ih ostali vide kao konkurenciju te da će glasati za njih ako se nađu ispod žute linije. „Prvi za nas će glasati Esmir i Mateo“, tvrdila je Larisa, govoreći da bi Esmir volio da ode jer nije dio njegova 'čopora'.

Davorka nije ništa trenirala, čak ni hodala jer mora strogo mirovati, tako da se boji sljedećeg vaganja, a ni Mateo se nije osjećao najbolje jer ima neki osip koji mu se upalio. „Zabrinut sam za sebe i Davorku - nju taj išijas, mene ovo, ne mogu se ni kretati kako sam očekivao“, rekao je Mateo.

Foto: RTL

Nikolinu je također strah vaganja zato što je samo mogla hodati, nije trenirala, ali vjeruje da će njezina partnerica Maja povući za obje. Antonio je obećao Esmiru da će ostaviti dušu na posljednjem treningu prije vaganja, a i ostali su slično razmišljali. Osim Ivice, kojeg previše boli koljeno pa je morao preskočiti vježbanje.

Maja je žustro prionula i treningu, a Mirna ju je hvalila zbog izazova i cijelog ciklusa koji je sjajno odradila. Mariji je bilo teško i na treningu, no opet nije odustala. „Teško mi je zbog bolova u leđima, ali šutim i guram dalje“, rekla je, a Edo ju je gurao da da još više.

Foto: RTL

I dok Mirna vjeruje da Nina može biti najbolja kandidatkinja, ona to ne vidi i prelako odustaje, a Antoniji je objašnjavala da treba i sama dati sve od sebe, a ne samo kad je guraju treneri ili ostali kandidati. „Teško mi se sama pokrenuti, treba me tjerati. Još sam u procesu promjene da se sama natjeram na nešto“, rekla je, rasplakala se i otkrila kako je sretnija osoba otkako je došla u show.

Foto: RTL

Mirna je podijelila s Edom da Ivica nije mogao vježbati zbog koljena, ali smatra kako je mogao raditi s gornjim dijelom tijela. I Edo se složio da je Ivica na silaznoj putanji zato što je ponajprije razočaran prošlim rezultatom na vaganju i da mu je psihičko stanje narušeno.

„Nismo svi isti i Ivica se nije u životu bavio sportom i ne zna da trening mora biti težak da bi bilo napretka. Nije se naviknuo na bol, živi dugo u svojoj zoni komfora i teško ga je bilo uvjeriti da je ipak danas mogao sudjelovati i odraditi nešto s dvije zdrave ruke koje ima i gornjim dijelom tijela“, rekla je Mirna, a potom su se dogovorili da ga moraju zadržati u showu pod svaku cijenu jer mu moraju pomoći.

Foto: RTL

„Ne želimo ga pustiti da izađe jer ćemo se mi kao treneri osjećati da nismo dali sve od sebe i zaista bi mi bilo žao da jednog tako simpatičnog, dragog, mladog čovjeka prepustimo samom sebi, a mislim da vani neće uspjeti“, zaključila je Mirna, a i ona i Edo se nadaju kako će biti dobri rezultati na vagi malo razveseliti sve kandidate.