Trenerica Mirna: 'Martin me baš brine, najmlađi je i neozbiljan'

Gotov je deveti ciklus od ukupno 14, a natjecatelji sedme sezone 'Života na vagi' više se bave lošom atmosferom u kući nego što paze na prehranu ili razmišljaju u promjeni nezdravih navika.

Danas ih je posjetila nutricionistica Martina, koja željela znati zašto su došli u show te im pustila video u kojem su svi vidjeli tko je što uzimao iz hladnjaka.

‘Zbog Martina se najviše brinem, on je najmlađi član i najneozbiljnije shvaća ovu situaciju’, rekla je Mirna. ‘Smijemo se da ne plačemo, ovo nikome nije izazvalo ugodu’, rekla je Dajana.

‘Nisam ljutit, više sam tužan jer se osjećam kao da mi ostali više želimo vidjeti tu promjenu na njima nego što oni to sami žele’, rekao je Edo dok je Mirni bilo žalosno što sve shvaćaju kao igru te zaključila: ‘To je znak da će se većina vratiti na staro kad izađu iz showa.’

‘Nas 90% nije spremno izaći, ali taj se sram može iskoristiti u dobru svrhu, možemo sad zapeti i ne dovesti se u situaciju da me bude sram što sam jeo, ali i u lošu svrhu jer možemo biti posramljeni i opet doći do vala negativnih emocija i naći filter u hrani umjesto u sebi’, rekla je Dajana.

‘Nemam tu samokontrolu da sam trenutno spremna probati nešto što je u tom frižideru pa nisam ni pokušavala’, rekla je Marsela koja jedina ništa nije uzela, što je Martina pohvalila.

Objasnila je da se samokontrola uči te ponavljala kako da nauče razlikovati stvarnu glad i žudnju za nečim.

‘Pojedi jabuku ako nisi siguran da si gladan jer ako ti se ne jede, nisi gladan, nego žudiš za nečim’, zaključila je nutricionistica.

‘Vani ću uspjeti iako ovdje nisam. Ovdje smo jedni druge podbadali. Svi smo ispali povodljivi, ne samo ja, da se razumijemo, ali mislim da se vani nećemo igrati s tim frižiderima’, rekao je Martin.

Mirna im je govorila kako je estetika najmanji problem, važno je njihovo zdravlje, što natjecatelji nikako da shvate.

‘Ne trebate ostatak života provesti na lijekovima ili nedajbože u bolničkom krevetu’, nastavila je trenerica, a Edo dodao da su dovoljno snažni da promijene odnos prema hrani, a zatim najavio trening.

‘Oni i dalje misle da će im taj trening biti kazna za ovo što su pojeli, ali moraju shvatiti da hrana i trening nisu nagrada i kazna, nego to mora ići jedno s drugim ruku pod ruku da bi ostvarili rezultat’, rekla je Mirna.

Kruno ponovno nije želio reći što ga muči. ‘Imam i dalje jednak motiv za gubljenje kilograma i pridržavanje svega, samo ne u ovim uvjetima i ovom okruženju’, rekao je i još jednom naglasio da ga je prijavio kum.

‘Nisam digao ruke od sebe, nisam se predao i kad izađem, planiram nastaviti borbu’, rekao je i dodao da je psihički slomljen, a i jako ga boli rame.

‘Kruni je stvarno teško u vezi svega, ima dosta problema i želi van. Klonuo je duhom i baš mi ga je žao’, komentirala je Marie.

Marseli nije cilj finale, nego želi ostati što dulje može.

‘Veseli me što ustraje usprkos silnoj boli’, pohvalio ju je Edo.

Jure je priznao da ga je strah kako će mu biti kad izađe jer je pretjerao sa svim iz hladnjaka, a Mirna ga je podsjetila da je njegova supruga vani skinula 15 kilograma te da se nada kako će upisati neki sport, a ne pronalaziti utjehu u hrani kao dosad.

‘Bilo mi je potrebno devet ciklusa da shvatim da nemam kontrolu nad emocijama i da sam konstantno hranio emocije, a imam

se za koga boriti i promijeniti, i to je najbitnije što moram zapamtiti’, rekao je.

Nakon iscrpljujućeg treninga crveni su bili uvjereni da će biti bolji na vagi, a i imali su dva kilograma prednosti zbog pobjede u izazovu. Edo je pokazao Nini fotografije s članovima obitelji i njihove motivirajuće poruke, što je emotivno proživjela.

‘Plakala sam jer ih nisam dugo vidjela tako da sam tek sad osvijestila koliko mi fale’, rekla je.

Prije vaganja Marijana je čestitala rođendane Marseli i Kruni, a potom je do nje došao Jure, koji je pričao kako ih je nutricionistica suočila sa stvarnošću.

‘Znam da sam pogriješio s tim frižiderom, ali možda mi je to čak i trebalo jer sam sagledao stvari iz drugog kuta, vidio sam sebe na snimkama kako to izgleda i to mi je pomoglo’, rekao je Jure svjestan koliko će mu biti teško kad napusti show i da će trebati pomoć bližnjih na tom putu.

Prošli put imao je 121,5 kilograma, sad je izgubio 3,6 kilograma, što je 3% tjelesne mase. Bio je ponosan na sebe i dodao da napokon spava u mraku!

Martin je pričao kako se napetost u kući smanjila te da su se ponovno počeli zbližavati, a kad je o njemu riječ, shvatio je da treba i druge saslušati te biti manje tvrdoglav i svojeglav. Iako mu je u početku bilo smiješno kad je gledao koliko je puta otvorio hladnjak, priznao je da ga je poslije bilo sram. Prošli put imao je 136,8 kilograma, sada je izgubio 4,1 kilogram, što je 3% tjelesne mase.

Pero je pričao o svom visokom pragu tolerancije na bol i te dodao da je od svih natjecatelja u kući najviše posložen u glavi.

‘U kući sam naučio da mogu jesti povrće i došao sam se malo odmoriti’, rekao je Pero uvjeren da se neće vratiti na staro.

Na posljednjem vaganju imao je 147,5 kilograma, sad je izgubio 3,1 kilogram, što je 2,1% tjelesne mase. Marie je otkrila kako je prebrodila krizu i da više ne želi izaći.

‘Tim me bodri, trenerica i zadovoljna sam sobom i ponosna na sebe’, rekla je. Prošli put imala je 102,4 kilograma, svi su se nadali da će biti prva koja će pasti ispod sto kilograma, no izgubila je točno 2,4 kilograma, što je 2,3% tjelesne mase.

Dajana je pričala koje su joj promjene najdraže na tijelu. ‘Najmilije mi je što imam oči! Moje se oči vide, nisu skrivene iza svih naslaga i natečenosti’, rekla je Dajana koja je prošli put imala 148,5 kilograma, sad je izgubila 3,7 kilograma, što je 2,5% tjelesne mase.

Stigao je Kruno, koji je rekao da se osjeća bolno i fizički i psihički. Pričao je da mu je pokojni djed uvijek u mislima kad mu je teško, a Mirna mu je objašnjavala kako je ovo idealan trenutak da poradi na emocijama.

‘Neću odustati od sebe, samo mijenjam okolinu u kojoj ću nastaviti dalje’, ponovio je Kruno koji je prošli put imao 173,1 kilogram, sad je izgubio 4,4 kilograma, što je 2,5% tjelesne mase.