Trenerica Sanja ogorčena zbog kazni za koncerte: 'Iživljavanje vlasti. Bila sam tamo i sve je ok'

Na koncertu benda Nipplepeople u zagrebačkom MSU prošlog vikenda bila je i Sanja Žuljević, trenerica u showu Život na vagi. Tvrdi kako je riječ o klasičnom državnom punjenju blagajne i da su mjere bile ispoštovane.

<p>Još uvijek aktualna pandemija koronavirusa uništila je u posljednjih šest mjeseci mnoge industrije, a nema sumnje kako je ona glazbena među njima. Velikih nastupa i koncerata za nekoliko tisuća ljudi u dvoranama više nema i nije jasno ni kada će ih ponovno moći biti, no pojedini organizatori i izvođači nisu posve digli ruke. Barem u ovim ljetnim mjesecima, kad su svirke na otvorenom realnost. </p><p>Neke od takvih manifestacija, u okvirima tzv. 'novog normalnog', bili su i koncerti u otvorenoj, nenatkrivenoj garaži Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Prethodna dva vikenda u rujnu tamo su se odigrali koncerti repera na Drito dvodnevnom festivalu te samostalni nastupi bendova Nipplepeople i Pips, Chips & Videoclips, no za one koji i u ovakvim okolnostima nešto pokušavaju organizirati ostao je gorak okus u ustima. Dobili su kazne od 30.000 kuna zbog nepoštivanja epidemioloških mjera Stožera. </p><p>Na jednom od koncerata bila je i <strong>Sanja Žuljević</strong>, trenerica u showu Život na vagi, koja je ogorčena zbog kazni. Smatra kako su svi preduvjeti za normalno odvijanje koncerta bili osigurani. </p><p>- Bila sam na koncertu Nipplepeople i sve je bilo genijalno. Prostor je zjapio polu-prazan, zbog korone jel... Komentirali smo kako je baš super ovako kad imaš brdo mjesta i kad nema gužve, da kužimo kako je to organizatorima vjerojatno koma, al da je baš super. Maske su bile obavezne na ulazu, dezinfekcije posvuda, brdo wc-a, ma sve super kul, a istovremeno super sigurno. I onda ovo vidim! Ne mogu se više pogledati u ogledalo ako nastavim šutjeti na ovakve gluposti i iživljavanja naših vlasti. Ovo nema veze ni sa kakvim zdravljem niti mjerama niti ičime. Klasično punjenje blagajni, do kojih je, budi rečeno, najteže doći poduzetnicima poput ovih, a koji ih u ovom razdoblju najviše trebaju. Do kada mislimo podvijati rep? - zapitala se fitness trenerica.</p>