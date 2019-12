'Tresem se od muke otkad sam saznala da Aleksandra nema...'

Prijatelji i kolege opraštaju se preko društvenih mreža od osječkog glumca Aleksandra Bogdanovića, člana dramskog ansambla HNK Osijek, koji je u subotu navečer u 45. godini nastradao u prometnoj nesreći i završio u induciranoj komi.

Zbog iznimno teške ozlijede glave i višestrukih prijeloma po tijelu koje je zadobio, liječnici su ga operirali te uveli u induciranu komu u kojoj je bio do božićnog podneva. Sve molitve i nade njegove obitelji, prijatelja i kolega da će se Aco snagom svoje volje i tijela izboriti za život ostale su neuslišane viješću da se, nakon dan i pol borbe, Bogdanovićev mozak ipak nije mogao oporaviti od teške traume.

Iako je snažno tijelo još bilo izdržljivo, mozak je doživio svoju smrt i to je službeno zabilježeno u 14.30.sati. Na ovakvu situaciju, kaže nam, nije bila spremna pjevačica, spisateljica i glumica Nives Celzijus (38).

S Bogdanovićem je surađivala 2016. u predstavi 'Vitez slavonske ravni', u kojoj je debitirala 9. prosinca 2016.

- Bio je zaista divan prema meni kad sam se pojavila na glumačkoj sceni jer je za mene to bilo skroz novo iskustvo, od tadašnjih glumaca nisam nikog poznavala, friško sam ušla u nečiji teritorij i on je bio zaista jedan od onih glumaca koji se maksimalno potrudio da mi olakša boravak u Osijeku i da me opusti i da mi nabilda samopouzdanje u tim trenutcima u kojima mi je to zaista bilo potrebno - tužnim glasom priča nam Nives.

Dodala je da od kad je saznala za gubitak voljenog glumca da se, kaže, praktički trese od muke.

- Nisam mislila da će biti takav ishod. Užasno me pogodio njegov gubitak, svi smo šokirani, vjerovala sam da će uspjeti. Bio je toliko snažan u svakom smislu riječi i kad sam čula prvu vijest što mu se dogodilo mislila sam si da će biti dobro, već sam vidjela kako se oporavio i da je uredu, ali me dotukla tužna vijest - kaže nam.