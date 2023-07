'Tretman matičnim stanicama je novi hit kod slavnih. Zvijezde istražuju kako živjeti vječno...'

Na računima imaju milijune i imaju nekoliko 'jednostavnih' želja: Izgledati vječno mlado i biti besmrtni.

Celebrityji na razne tretmane pomlađivanja troše sulude iznose, a posljednji trend, piše Mirror, je tretman matičnim stanicama.

- Ogromna je potražnja zvijezda za tretmanima od kojih će biti 'vječno mladi'. Neke zvijezde čak istražuje mogućnost besmrtnosti - kaže u razgovoru za Mirror kardiolog Ernst Von Schwarz. Odmah nastavlja:

- Danas imamo sredstva koja mogu djelomično obrnuti učinke starenja. Jedan od načina je i tretman matičnim stanicama. Zvijezde primaju injekcije u lice prije pojavljivanja na crvenom tepihu. Zato izgledaju tako mlado i lijepo. Odmah su pet godina mlađe - priča doktor.

Nije htio otkriti koje zvijezde proučavaju mogućnost besmrtnosti kod ljudi, ali smatra da je taj koncept neostvariv.

- Ljudi su oduvijek bili zainteresirani za to. Ja osobno ne vjerujem da je to moguće, ali možemo produžiti životni vijek ljudi do 150 godina u bliskoj budućnosti - kaže Schwarz.

Naglašava kako ne postoji 'čarobni lijek' koji bi zaustavio starenje i kako postoje rizici s tretmanom matičnim stanicama.

- On nije odobren u SAD-u i ne pokriva ga osiguranje. Također, nije svatko pogodan za ovu vrstu tretmana.

Među zvijezdama koje su isprobale ovaj tretman navodno su Jennifer Lopez, Cate Blanchett, Catherine Zeta-Jones, Kim Kardashian...