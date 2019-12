Tri sata zabavljao publiku: Nije gotovo dok debeli ne otpjeva...

Đorđe Balašević (66) večeras je napunio Arenu Zagreb, a prije početka koncerta ispred dvorane bile su velike gužve. Publika ga je velikodušno nagradila za svaku pjesmu, ali i recitacije te priče koje im je ispričao. Bacio je zagrebačku publiku u trans izvodeći neke od svojih najvećih hitova poput ‘Ćaletova pesma’, 'Neki novi klinci’, ‘Provincijalka’, ‘Boža zvani Pub’...

- A di ste vi? Imao sam neku situaciju, recimo, kako bi Amerikanci to rekli i bilo je za mene malo nenadano što moram smisliti one ‘last words’. Malo me iznenadilo, nisam očekivao, ja sam majstor improvizacije i gledao sam sve ljude u bijelom i razmišljao što reći i znao sam što reći: ‘Dobra večer, Zagrebe’. Svatko vjerojatno doživi dan kad shvati da su svi stihovi napisani, al’ ja sam vam došao reći: ‘Taj dan još nije došao’. Nije gotovo dok debeli ne otpjeva što ima. Pa, dobra večer, Zagrebe još jednom. Inače su za vrijeme Božića tradicionalni snijeg, Bog i dobri ljudi. Snijega nema, dobrih ljudi isto nedostaje, ali se nadam da je Slavljenik s nama kao što je inače bio - rekao je Balašević na početku koncerta nakon čega je uslijedio gromoglasni vrisak.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL



Njegovi obožavatelji presretni su što ih je pjevač odlučio razveseliti i uljepšati im blagdane ovim nastupom. Neki su se bojali kako koncerta ipak neće biti. Podsjetimo, prije nešto više od mjesec dana glazbenik je imao infarkt i bio je hospitaliziran na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici gdje su mu liječnici ugradili četiri stenta/prijemosnice. Stoga i ne čudi kako je postojala bojazan od otkazivanja nastupa jer je nakon zdravstvenih problema otkazao rasprodani koncert u Kragujevcu. Međutim, prošli petak ipak se popeo na binu po prvi put nakon infarkta i to u Osijeku.