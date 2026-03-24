NAJVAŽNIJI FESTIVAL U REGIJI

Trilj 9. put postaje blues oaza

Piše Iva Milotić,
Trilj 9. put postaje blues oaza
Foto: PROMO

Headlineri su američki blues autor Robert Finley i gitarist Taj Farrant

Moto devetog izdanja Thrill Blues Festivala, koji će se 24. i 25. srpnja održati u gradskom parku u Trilju, glasi Moć zrelosti i snaga mladosti'. Prve večeri, 24. srpnja, publiku predvodi američki soul i blues glazbenik Robert Finley - gitarist i iznimno snažan vokal. Rođen u Louisiani, veći dio života proveo je izvan reflektora, radeći kao drvosječa i baveći se glazbom tek usput. Tek nakon što je zbog glaukoma u ranim šezdesetima gotovo izgubio vid, odlučuje se u potpunosti posvetiti glazbi, čime započinje njegova prava karijera.

Foto: PROMO

Širu publiku osvojio je nastupom u showu 'America’s Got Talent', gdje je stigao do polufinala, a ključan trenutak dogodio se kad ga je otkrio Dan Auerbach iz The Black Keysa. Njihova suradnja rezultirala je nizom hvaljenih albuma i učvrstila Finleyjev status na svjetskoj sceni, pri čemu ga Auerbach naziva jednim od najboljih soul pjevača današnjice.

Umjetnički direktor triljskog festivala Boris Hrepić Hrepa prisjetio se osobnog susreta s Finleyjem na festivalu u Francuskoj, gdje su zajedno dijelili pozornicu. Ističe njegovu toplinu, otvorenost i snažnu scensku prisutnost, naglašavajući kako njegov glas nosi iznimnu emociju i energiju.

Subota, 25. srpnja, donosi drugačiju, ali jednako fascinantnu priču. Headliner je mladi australski gitarist Taj Farrant, simbol 'snage mladosti'. Pozornost je privukao još kao dijete nastupom u 'Australia’s Got Talent', a danas ga publika prepoznaje po impresivnoj tehnici i sigurnosti na pozornici. Unatoč godinama, već je nastupao diljem svijeta i surađivao s velikanima poput Santane i Buddyja Guya. Njegov stil spaja blues i rock s modernim pristupom, a kritika ga vidi kao jednog od najperspektivnijih mladih gitarista. Hrepić naglašava kako upravo takvi glazbenici donose novu energiju i osiguravaju budućnost bluesa.

Split: Konferencija za medije povodom predstavljanja novog izdanja Thrill Blues festivala
Split: Konferencija za medije povodom predstavljanja novog izdanja Thrill Blues festivala | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Osim glavnih izvođača, festival nudi i raznolik međunarodni program. Iz Italije dolazi Marco Bartoccioni Trio, koji će predstaviti lap steel gitaru, dok norveški duo Dr Bekker & Jolly Jumper donosi energičnu kombinaciju klavira i usne harmonike. Slovenski Wacky Blues Professors poznati su po dinamičnom blues rock zvuku.

Domaću scenu predvode Sunnysiders, duo Lima Wick & Stuttering Bob te Beg iz Makarske.

Komentari 1
Evo što će se u utorak događati u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će se u utorak događati u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Sherlock i Watson', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Gabrijela je u Život na vagi ušla sa 183 kg! Neprepoznatljiva je, a sada je postala i majka...
ČUDESNA TRANSFORMACIJA

Gabrijela je u Život na vagi ušla sa 183 kg! Neprepoznatljiva je, a sada je postala i majka...

Gabrijelu Crnjac gledali smo u prvoj sezoni Života na vagi, kada je s gledateljima podijelila svoju tužnu priču. U showu je izgubila čak 100 kila, a tu nije stala. Evo kako se mijenjala
Otkriven najveći koncertni misterij! Evo tko stiže na Extra koncert godine 2026.
MYSTERY EVENT

Otkriven najveći koncertni misterij! Evo tko stiže na Extra koncert godine 2026.

Poznato je koja će to misteriozna regionalna zvijezda nastupiti u prosincu na ovogodišnjem Extra koncertu godine u Areni Zagreb

