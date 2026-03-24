Trilj 9. put postaje blues oaza

Moto devetog izdanja Thrill Blues Festivala, koji će se 24. i 25. srpnja održati u gradskom parku u Trilju, glasi Moć zrelosti i snaga mladosti'. Prve večeri, 24. srpnja, publiku predvodi američki soul i blues glazbenik Robert Finley - gitarist i iznimno snažan vokal. Rođen u Louisiani, veći dio života proveo je izvan reflektora, radeći kao drvosječa i baveći se glazbom tek usput. Tek nakon što je zbog glaukoma u ranim šezdesetima gotovo izgubio vid, odlučuje se u potpunosti posvetiti glazbi, čime započinje njegova prava karijera.

Širu publiku osvojio je nastupom u showu 'America’s Got Talent', gdje je stigao do polufinala, a ključan trenutak dogodio se kad ga je otkrio Dan Auerbach iz The Black Keysa. Njihova suradnja rezultirala je nizom hvaljenih albuma i učvrstila Finleyjev status na svjetskoj sceni, pri čemu ga Auerbach naziva jednim od najboljih soul pjevača današnjice.

Umjetnički direktor triljskog festivala Boris Hrepić Hrepa prisjetio se osobnog susreta s Finleyjem na festivalu u Francuskoj, gdje su zajedno dijelili pozornicu. Ističe njegovu toplinu, otvorenost i snažnu scensku prisutnost, naglašavajući kako njegov glas nosi iznimnu emociju i energiju.

Subota, 25. srpnja, donosi drugačiju, ali jednako fascinantnu priču. Headliner je mladi australski gitarist Taj Farrant, simbol 'snage mladosti'. Pozornost je privukao još kao dijete nastupom u 'Australia’s Got Talent', a danas ga publika prepoznaje po impresivnoj tehnici i sigurnosti na pozornici. Unatoč godinama, već je nastupao diljem svijeta i surađivao s velikanima poput Santane i Buddyja Guya. Njegov stil spaja blues i rock s modernim pristupom, a kritika ga vidi kao jednog od najperspektivnijih mladih gitarista. Hrepić naglašava kako upravo takvi glazbenici donose novu energiju i osiguravaju budućnost bluesa.

Osim glavnih izvođača, festival nudi i raznolik međunarodni program. Iz Italije dolazi Marco Bartoccioni Trio, koji će predstaviti lap steel gitaru, dok norveški duo Dr Bekker & Jolly Jumper donosi energičnu kombinaciju klavira i usne harmonike. Slovenski Wacky Blues Professors poznati su po dinamičnom blues rock zvuku.

Domaću scenu predvode Sunnysiders, duo Lima Wick & Stuttering Bob te Beg iz Makarske.