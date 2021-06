Khloe Kardashian i Tristan Thompson zajedno su od 2016. godine, te su roditelji kćerkice True. U posljednje vrijeme šuška se da je par prekinuo. te da je košarkaš prevario Kardashianku.

Prijatelji bivšeg para za Page Six su ispričali da je do prekida navodno došlo nakon što je model Sydney Chase izjavila da imala aferu s Tristanom početkom godine. Uz to, drugi izvor tvrdi da se košarkaš nedavno na privatnoj zabavi u Bel Airu zatvorio u sobu s čak tri djevojke.

Košarkaš i reality zvijezda prvi put su prekinuli 2019. nakon što ju je prevario s Jordyn Woods (23), tadašnjom najboljom prijateljicom Khloeine sestre, Kylie Jenner (24).

Khloe je sada proslavila 37. rođendan, a Tristan joj je posvetio posljednju objavu na svom Instagram profilu. Objavio je niz njihovih fotografija, na kojima poziraju zagrljeni i u društvu kćerkice.

- Sretan rođendan, Khloe. Hvala ti što si ne samo nevjerojatna partnerica, mama i najbolja prijateljica, nego i najljubaznija, najbrižnija i najdraža osoba koju sam ikada upoznao. Tvoja ljubav i duh zarazni su za sve koji su te ikad upoznali. Hvala ti što si uvijek bila tu za mene i što si stavljala našu obitelj na prvo mjesto. Jako te volim. Želim ti odličan dan - napisao je Thompson u opisu objave.