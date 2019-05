Trojac s Trešnjevke: 'Svi nas vole slušati, osim Slovenaca...'

Nismo mislili da ćemo jednog dana biti ozbiljan bend. Htjeli smo biti neki klan, netko je lupio 'Kuku$ Klan' i tako je ostalo, priča Mislav Kljenjak poznat pod nadimkom Iso Miki. Ovaj Zagrepčanin zajedno s Ivanom Godinom (Goca R.I.P) i Ivanom Hiljeom (Hilj$on Mandela) 2012. godine osnovao je hrvatski trap trio, a njihova pjesma 'Oće ku*ac' na YouTubeu ima preko osam milijuna pregleda u manje od tri mjeseca.

- Znali smo da će to biti hit, ali nismo mislili da će biti tako viralna stvar. Svi izvođači uplaćuju masu para u marketing, a mi smo doslovno s uloženih nula kuna postali rame uz rame s tim većim igračima - govori Hilje. Inače, trap je vrsta hip - hopa koji je posebno zaživio na sceni svjetskoj, ali i regionalnoj sceni posljednjih nekoliko godina.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U proteklih sedam godina glazbenog stvaralaštva 'Kuku$ Klan' osvojio je brojne priznate nagrade, a nedavno su potpisali ugovor o suradnji s regionalnom izdavačkom kućom.

- Ugovor je dokaz i odobravanje onog što radimo od ljudi koji to najbolje rade i kao što se vidi iz priloženog nismo ih razočarali. Pjesma 'Oće ku*ac' bila je na listi najslušanijih u cijeloj regiji osim u Sloveniji. Slovenci su gori nego mi. Možda više vole seks igračke i naprave - našalila su se oba Ivana koja su u glazbenom svijetu još od malih nogu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Hiljeova mama je Diana Hilje, mezzosopran i prvakinja Hrvatskog Narodnog Kazališta u Zagrebu, dok se Godinov tata bavi izradom gitara.

- Ja sam od ranih nogu bio po HNK, a s četiri godine sam imao tamo prvi nastup. Glazba je moj život, to je jedino što znam i što najbolje znam. Moja majka nije mogla vjerovati da ćemo uspjeti. Mislila je da je to obična glupost - objašnjava Hilje. Ipak, dečki s Trešnjevke pokazali su kako su ozbiljna konkurencija ostalim glazbenicima na regionalnoj sceni.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Uskoro izlazi pjesma sa Cobyjem 'Moj brat'. U planu je nastavak pjesme 'Real Slaves'. Zvat će se 'Slav Life' snimano je u Makedoniji, u Šutki, najvećem romskom naselju. Potrudili smo se da izgleda tako kako i zvuči. Kadrovi sa smećem i to - govori Godina te objašnjava kako pjesmu mogu napraviti za pola sata. Za to je najviše zaslužan Mislav koji stvara muziku, a potom se pišu stihovi pjesme. Čovjek iz sjene, kako ga obožavatelji znaju nazvati, za ovaj je trio najveći oslonac i stijena.

- Često se napijemo zajedno. Znamo se i posvađati, no do sljedećeg jutra se svi ohladimo. Dobri smo prijatelji i to je najbitnije - govori Mislav.

OTKRIVENA TAJNA: Evo što je Harry šapnuo Meghan kad su donijeli sina pred novinare

Tema: 100% prirodno