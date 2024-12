Trudna Megan nakon prekida ljubi kolegu iz filma? Morrone komentirao glasine koje kruže

Nakon što je svijet doznao da je trudna glumica Megan Fox (38) prekinula vezu s glazbenikom Machine Gun Kellyjem (34), društvenim mrežama počele su kružiti glasine da ljubi kolegu iz filma "Subservience", Michelea Morronea (34). On nije dugo čekao i putem svog tima poslao je jasnu poruku kojom je poručio da nema ništa emotivno između njih.

- Svaka nagađanja osim poslovnog prijateljstva jednostavno su neistinita. Prije godinu dana su zajedno snimili film. Michele je trenutačno u Italiji i snima drugi projekt - rekli su iz njegova tima za E! news.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

E! News se obratio i Meganinu predstavniku za komentar o glasinama o novoj romansi, ali medij nije dobio odgovor. Šuškanja o njihovoj ljubavnoj vezi pojavila su se nakon što su se internetom proširile snimke sa snimanja njihova filma "Subservience", a u pojedinim scenama su djelovali podosta blisko.

Foto: NIPI

U jednom od videa Michele je nazvao Megan "nevjerojatnom predivnom dušom", dok je ona držala svoju ruku na njegovu ramenu. Megan je stavila "točku na i" s Kellyjem prije samo nekoliko tjedana, nakon što je otkrila da je trudna s njegovim djetetom. Do prekida je navodno došlo radi njegove nevjere i dopisivanja s drugim ženama.

- Kad su otišli na izlet za Dan zahvalnosti, postala je sumnjičava i odlučila je pregledati njegov mobitel - rekao je izvor za Page Six i dodao:

- Megan je snažna, samostalna žena i ne treba joj muškarac u životu.

Drugi izvor je za Daily Mail, pak, rekao da je glazbenik mislio da ga Megan neće napustiti, unatoč njegovu ponašanju.

- Dojadilo joj je njegovo ponašanje i način na koji ju je tretirao. Kad je zatrudnjela, on je mislio da će ostati s njim bez obzira na sve, a to nije tako. Beba koju nosi je sad najbitnija za nju i nije joj problem to dijete odgajati sama - rekao je izvor i otkrio da je prijatelji podržavaju u odluci:

Foto: GIDE

- Njezini je prijatelji podupiru cijelim srcem i tijekom godina su ga stvarno počeli mrziti. I bojali su se da će se ovako nešto dogoditi.