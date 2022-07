Trudna pjevačica Franka Batelić postala je holivudska glumica

Odlučila sam usporiti tempo i koncentrirati se na bebu i obitelj. No to neće biti potpuno moguće jer smo stalno u nekoj akciji, a i u fazi smo posljednjih priprema za veliki poslovni projekt. Tome se posebno veselim. Ne sumnjam da ću biti u akciji nekoliko tjedana nakon porođaja. To sam jednostavno ja, rekla nam je Franka Batelić. Pjevačica je završila album, radi na 'tajnom' projektu, a nakon snimanja za našu naslovnicu 'pobjegla' je u Istru, gdje će provesti cijelo ljeto, dok ne dođe na jesen termin za prinovu.

'Stranger Things' u utorak je osvojio 13 nominacija za Emmy, zbog golemog interesa serija je doslovno 'srušila' Netflix. Pred braćom Duffer, koja stoje iza serije, težak je zadatak. Peta, oproštajna sezona mora biti fantastična, ali ni taj kraj, kažu, neće biti konačan.

U vremeplovu se prisjećamo velike glumice Marije Kohn, a jučer je Harrison Ford proslavio 80. rođendan. Jedan od najplaćenijih holivudskih glumaca je do 35. godine radio kao stolar jer su mu govorili da nije dovoljno dobar kao glumac.

