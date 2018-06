Trump nije ostao dužan zbog psovke: 'De Niro ima nizak IQ'

Američki predsjednik Donald Trump (71) je burno reagirao na televizijski govor holivudskog glumca Roberta de Nira (74). Čuvši uvrede na svoj račun, Trump je izjavio da De Niro ima smanjeni kvocijent inteligencije.

Podsjetimo, Oscarom nagrađeni glumac Robert de Niro je tijekom ceremonije dodjele nagrade Tony uzviknuo uvredu protiv američkog predsjednika u televizijskom prijenosu uživo.

- Reći ću samo jednu stvar. J***š Trumpa! - rekao je glumac, pa ponovio psovku. Publika u kojoj su sjedili kazališni glumci, redatelji i producenti to su popratili ovacijama. De Niro nije objasnio svoj komentar i odmah je prešao na pripremljenu najavu. Televizijska mreža CBS uspjela je cenzurirati de Nirovu psovku u prijenosu uživo koji je pratilo više milijuna gledatelja, no čuli su ga oni u publici i novinari koji su pratili ceremoniju.

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS/pool/PIXSELL

Oči cijelog svijeta su trenutno uprte u Trumpa jer se posljednjih dana odvijao povijesni summit američkog predsjednika i sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una u Singapuru. Trump je odvojio nešto vremena i da uzvrati holivudskom glumcu.

Foto: JONATHAN ERNST

- Robert De Niro, individua s jako niskim kvocijentom inteligencije. Primio je previše udaraca u glavu od boksača u filmovima. Gledao sam ga sinoć i vjerujem da je omamljen. Pretpostavljam da ne razumije da je ekonomija na najvišem nivou ikad, kao i zaposlenost, a mnoge tvrtke se oporavljaju i vraćaju u državu. Probudi se! - napisao je Trump na Tweeteru.

