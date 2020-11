Jedno od poznatih lica koje podr\u017eava jo\u0161 uvijek aktualnog ameri\u010dkog predsjednika je i mlada glazbena zvijezda, reper Lil Pump (20), kojeg je Trump na pozornici prekrstio u 'Little\u00a0Pimp', u prijevodu\u00a0'mali svodnik'.

<p>Sami kraj predsjedničke kampanja <strong>Donald Trump</strong> odradio je (74) poprilično živopisno. Prvo je bizarnom video kompilacijom na kojoj pleše uz taktove gay himne pozvao glasače na izbore, a na posljednjem skupu u Michiganu dogodio mu se i nezgodan lapsuz. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Jedno od poznatih lica koje podržava još uvijek aktualnog američkog predsjednika je i mlada glazbena zvijezda, reper <strong>Lil Pump</strong> (20), kojeg je Trump na pozornici prekrstio u 'Little Pimp', u prijevodu 'mali svodnik'.</p><p>- Jedna od najvećih zvijezdi na svijetu trenutačno. Little Pimp! Volim tvoju glazbu. Znate li svi tko je on? Znate li koliko je on popularan? Pridruži nam se, molim te - pozvao je mladu glazbenu zvijezdu Trump.</p><p>Lil Pump na pozornici se pojavio s poznatom crvenom 'Make America Great Again' kapom, koju je nosio i predsjednik, a uz pohvale Trumpu, kritizirao je njegovog protukandidata Bidena. Prije nekoliko dana mladi popularni reper s Floride izjavio je kako će napustiti SAD ako njegov omiljeni državnik ne dobije izbore. </p>