Tony Cetinski podržao Trumpa: 'Izmolite krunicu za njega, samo će on ustrajati u borbi za živote'

I dok o dugu od 166.580 s kojim se našao na listi poreznih dužnika u Hrvatskoj Tony ne progovara, bori se s predsjedničkim izborima u Americi. Podužim postom dao je do znanja kako mu je veliki favorit Donald Trump

<p>Amerika danas bira 46. predsjednika. Za tu se titulu bore demokrat <strong>Joe Biden</strong> (77) i trenutačni predsjednik <strong>Donald Trump </strong>(74). Biden trenutačno vodi u anketama na nacionalnoj razini, a Trump se nada ponovnom izboru nakon četiri godine vlasti. O ovim se izborima govori u cijelom svijetu, a ne nedostaje niti podrške.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Amerikanci glasaju</strong></p><p>O trenutačnim događanjima u Americi oglasio se i glazbenik <strong>Tony Cetinski</strong> (51), koji se s dugom od 166.580 našao na listi poreznih dužnika Hrvatskoj. Dok na upite o istom ne odgovara, progovara o predsjedničkim izborima u Americi. Objavom na društvenoj mreži dao je do znanja kako je njegov favorit Donald Trump.</p><p>- Draga braćo i sestre, jedan pomalo neuobičajen poziv, objasnit ćemo i zašto. Pozivam vas da izmolite deseticu Gospine krunice za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Istina je da se Trumpov protukandidat izjašnjava katolikom, ali gotovo sve što promiče u suprotnosti je s naukom Katoličke Crkve i kršćanstvom općenito - od zalaganja za pobačaja praktički do samog rođenja, do izjava da bi se djeci već od osam godina moralo omogućiti da operacijama i 'tretmanima' ako to žele mogu promijeniti spol - započeo je Cetinski svoju objavu.</p><p>Piše kako se mnogi vjerojatno pitaju čemu ovaj njegov poziv, ali navodi kako će se rezultati američkih predsjedničkih izbora itekako osjetiti u cijelom svijetu.</p><p>- Ne radi se samo o politici, već i o obrani kršćanskih vrijednosti do kojih, kako nažalost možemo i vidjeti, sve manje drže i u Europi, kao i u Hrvatskoj - tvrdi glazbenik.</p><p>Osvrnuo se na situaciju kako je <strong>Ivan Pavao II. </strong>govorio o stvarima koje kulminiraju u svijetu. Smatra kako su njegove riječi proročanske i odnose se na sadašnja vremena. </p><p>- Sada stojimo pred najvećim povijesnim sukobima koje je čovječanstvo prolazilo. Moramo biti spremni podnijeti velike kušnje u ne tako dalekoj budućnosti, kušnje koje će zahtijevati da budemo spremni odreći se čak i našeg života i na cjelokupni dar samoga sebe Kristu i za Krista. Kroz vaše molitve i moje, moguće je ublažiti ovu nevolju, ali je više nije moguće spriječiti - napisao je u nastavku Tony i govori kako su kršćani svakodnevno suočeni s progonima diljem svijeta te kako se to može riješiti jedino uz Božju pomoć.</p><p>- Molimo za Donalda Trumpa, daleko od toga da je savršen, ali jedan od rijetkih koji će ustrajati u borbi za živote nerođenih i kršćanske vrijednosti - zaključio je. Uz objavu je priložio video o Trumpu.</p><p>Njegova objava izazvala je lavinu komentara. Brojni pratitelji su ga podržali.</p><p>- Trump je najbolja opcija. Bravo, Tony. Žalosno je da moraš pisati post da probudiš ljude. Šteta što ljudi nikako ne žele sami malo istražiti i zagrebati ispod površine - neki su od komentara. </p><p><strong>POGLEDAJTE 2. EPIZODU 'FIRME':</strong></p>