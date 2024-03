Trump zaprijetio: Ako pobijedim na izborima, princ Harry bi mogao biti deportiran iz SAD-a!

Bivši američki predsjednik i potencijalni budući predsjednik SAD-a Donald Trump nagovijestio je da bi princ Harry, u slučaju da on pobijedi na izborima, mogao biti deportiran iz Sjedinjenih Država utvrdi li se da je vojvoda lagao u zahtjevu za američku vizu u vezi s korištenjem droga, prenose britanski mediji. U svojoj autobiografiji pod nazivom 'Rezerva' Harry je otkrio da je prije uzimao droge, što bi sukladno američkom zakonu bio temelj za to da se njegov zahtjev za vizom odbije. U knjizi je priznao da je koristio kokain, kanabis i psihodelične gljive. Podnositelji zahtjeva za određene američke vize obično moraju otkriti jesu li ikad uzimali droge, a to može rezultirati odbijanjem zahtjeva.

U polusatnom tv-intervjuu za GB News voditelj Nigel Farage želio je 'progurati' mogućnost po kojoj bi Harry mogao biti protjeran iz SAD-a, piše Daily Mail.

Intervju, snimljen u ponedjeljak u Mar-A-Lagu, na britanskoj će televiziji u cijelosti biti emitiran kasnije u utorak.

Farage je pitao Trumpa bi li Harry trebao imati 'posebne privilegije' ustanovi li se da nije govorio istinu.

"Morat ćemo vidjeti znaju li nešto o drogama, a ako je lagao, morat će poduzeti odgovarajuće mjere", odgovorio mu je Trump.

"Odgovarajuće mjere? Što bi moglo značiti... da ne bi trebao ostati u Americi?", inzistirao je Farage.

"Oh, ne znam. Ti mi reci. Pomislili biste da se to odavno znalo", odgovorio je Trump.

Ranije je bivši predsjednik rekao da "ne bi zaštitio" Harryja jer je "izdao kraljicu". Trump je svojedobno kazao i da će Harry, pobijedi li on na izborima u studenome "ostati sam".

Harry u Sjedinjenim Državama živi od 2020. Sa suprugom Meghan Markle i njihovo dvoje djece Archiejem i Lilibet živi u luksuznoj vili u Montecitu s devet spavaćih soba.

Priznanje pojedinca o upotrebi droga u prošlosti ne mora nužno rezultirati odbijanjem vize ili zabranom ulaska u zemlju ili zabranom boravka u SAD-u.

Status vize princa Harryja u središtu je pravnog spora otkako je američki konzervativni think tank, Heritage Foundation, prošle godine tužio Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) zbog onemogućavanja pristupa njegovoj imigracijskoj evidenciji, prenosi Politico.

Ranije ovog mjeseca, savezni sud presudio je da DHS mora predati Harryjeve dokumente za vizu kako bi ih sudac mogao pregledati i odlučiti treba li ih objaviti.