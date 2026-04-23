U 61. GODINI

Tužan odlazak: Umrla Kristina Kirschenheuter, jedna od najpoznatijih spikerica HRT-a

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HRT

U radijskome su je eteru prvi čuli slušatelji Omladinskog radija. Nakon toga je bila spikerica, voditeljica i novinarka Radija Samobor, a 2002. godine dolazi na Hrvatski radio

U Zagrebu je u 61. godini preminula Kristina Kirschenheuter, dugogodišnja HRT-ova spikerica i jedan od najpoznatijih glasova radijskog etera, piše HRT.

Diplomirala je opću lingvistiku i fonetiku na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Predavala je u osnovnim školama u Ivanić-Gradu, Klenovniku, Ivancu, Zaboku i Samoboru.

U radijskome su je eteru prvi čuli slušatelji Omladinskog radija. Nakon toga je bila spikerica, voditeljica i novinarka Radija Samobor, a 2002. godine dolazi na Hrvatski radio, na kojemu je vrlo brzo preuzela spikerske zadatke svih radijskih programa, radeći i u televizijskim smjenama. Bavila se i lekturom.

- Radijski ljudi znaju da je vrlo često radila ranojutarnje smjene, a sama je isticala da joj je najdraže kad joj slušatelji kažu da je doživljavaju kao bliskoga, nenametljivog prijatelja. Mi koji smo je poznavali i privatno, znamo da je imala najzvonkiji smijeh koji bi svakoga osvojio. Predana poslu i prijateljstvu, a iznad svega svojoj djeci, Kristina je bila pouzdana suradnica, draga prijateljica i nezamjenjiva majka - objavili su s HRT-a.

