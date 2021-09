Teško je procijeniti kakva nas atmosfera čeka u Solinu. Ako se ljudi opuste i zabave te barem nakratko zaborave na tešku situaciju u kojoj se nalazimo, za nas je to uspjeh, priča nam Hrvoje Rupčić (51), perkusionist i osnivač grupe Cubismo. Naš najznačajniji latin-jazz sastav u petak će prvi put nastupiti na solinskoj Gradini, a Hrvoje nam je ispričao da su povratak koncertima uživo jedva dočekali.

- Iza nas je jedna dosta tužna godina. Od početka pandemije smo imali svega nekoliko nastupa. Jedan od njih je bila promocija našeg albuma ‘Tumbao’, na koju nije smjelo doći mnogo ljudi i držala se distanca, što nas je jako oneraspoložilo. Slično je bilo i u prosincu, na nastupu u Čakovcu, kad je u publici moglo biti samo 50 ljudi. Svi su nosili maske i samo su sjedili. Tad sam rekao bendu: ‘Dečki, ne radimo do daljnjeg!’ - kaže Rupčić, no dodaje kako su se ovog proljeća ipak “vratili u život”.

- Povratak na scenu za nas je bio veliko veselje, kao da prvi put nastupamo. Nakon Solina čekaju nas nastupi u Rovinju i Karlovcu. Sad se svi nastupi ugovaraju u zadnji čas, organizatori ne žele riskirati. Trudimo se iskoristiti svaki trenutak jer situacija s koronom nas je naučila da ne možemo znati što nas čeka sutra - priča glazbenik.

Njegov bend Cubismo najuspješniji je sastav u povijesti Porina, a ove godine su pobijedili u kategoriji najboljeg jazz albuma.

- S Porinom je kao i sa svim drugim nagradama u životu. U našim počecima 1998. za prve dvije skladbe odmah smo osvojili dva Porina. Izbacili smo prvi samostalni CD i opet bili nagrađeni. Kad si mlad, takvo priznanje struke je vjetar u leđa, bili smo presretni - kaže Rupčić i dodaje kako s godinama sve manje treba potvrdu.

Otkrio nam je i kako mu uz brojne obaveze ipak ostane vremena i za odmor.

- Svako moje ljeto je kombinacija godišnjeg odmora i posla, odlazim na jug Hrvatske i od tamo putujem na nastupe. Prije sam svake godine odlazio na neko veće putovanje i pisao putopise. O svom putu u Iran napisao sam knjigu ‘U zemlji plemenitih ljudi’, a nakon posjeta Himalaji ‘Himalajski dnevnik’. Zadnji put sam na nekom velikom putovanju bio 2019., tad smo se supruga i ja motociklom dovezli do granica Kine. Putovanja mi nedostaju, no zasad će morati pričekati jer moj najmlađi sin Petar za četiri dana slavi prvi rođendan. To će za mene biti jedna posebna vrsta putovanja - zaključio je ponosni tata Hrvoje koji, uz maloga Petra, ima i sinove Nou, Jakova i Hrvoja.