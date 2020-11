'Tužna sam, ljuta. Otišla je moja nona, a 3 tjedna je nismo mogli čuti iz bolnice. Poljubi mi tatu...'

Pjevačica Franka Batelić (28) podijelila je s bližnjima i fanovima bol zbog gubitka bake Marije koju zbog epidemioloških mjera nije mogla posjećivati u bolnici. 

- Ljutnja, tuga i sjeta miješaju se od jučer ujutro. Ljutnja... jer se tri tjedna od kad je u bolnici, nismo uspjeli čuti s njom. Zbog pandemije i mjera, naša nona Marija je otišla sama... iznenada... u tišini. Ljudi, čuvajmo se, čuvajmo naše starije. Jer svi zaslužujemo dostojanstveno otići, okruženi ljubavlju svojih najbližih. Nona, grlim te najjače. Poljubi mi tatu - napisala je Franka. 

Suprug, nogometaš Vedran Ćorluka (34) najveći joj je oslonac kao i prije pet godina kada je izgubila oca Damira. 

Par bi se s uskoro jednogodišnjim sinom Viktorom trebao preseliti poviše Britanskog trga u Zagrebu. U mirnom dijelu grada, a nadomak centra, okruženom zelenilom gradi se velebna vila.

Zasad su to samo zidovi, no uskoro bi to trebao biti novi dom pjevačice i bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca. Fasada i krov već su podignuti, sudeći prema Frankinoj nedavnoj objavi na društvenim mrežama, predstoje im još unutarnji radovi i uređenje okućnice.