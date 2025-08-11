Obavijesti

NAJTEŽI TRENUCI

Tužna sudbina glazbene dive: Gabi Novak nedavno pokopala svojeg sina jedinca Matiju...

Još prije 70 godina prvi se puta oženila Gabi Novak, a prvi brak nije dugo trajao. Drugi je potrajao, ali do kraja zajedno ostala je s trećim suprugom Arsenom koji je preminuo 2015. godine

Prije samo dva mjeseca ostala je bez sina jedinca Matije Dedića koji je preminuo u 53. godini života, a Gabi Novak preminula je ubrzo nakon sina, a glazbena diva napustila je ovaj svijet mjesec dana nakon što je navršila 89 godina.

U posebno je teškim trenucima ostala bez sina. Borila se sa vlastitim zdravstvenim problemima jer je bila na rehabilitaciji u domu za starije nakon što je doživjela ozljedu kralježnice. No, vratimo se malo u prošlost, odnosno u mladost Gabi Novak. 

Prvi suprug bio joj je akademski slikar Bogdan Debenjak koji je od nje bio stariji 10 godina, a vjenčali su se kad je ona imala 19. Nisu dugo ostali u braku, brzo su shvatili da ipak nisu jedno za drugo pa su se rastali devet mjeseci nakon vjenčanja, a prvi joj je muž preminuo 2014. godine u 87. godini života.

Nakon njega, 60-ih se godina oženila s jednim od najznačajnijih skladatelja i producenata s naših prostora, Stipicom Kalogjerom. Zajedno su bili osam godina, a nakon rastave su ostali dobri prijatelji. On je preminuo početkom godine u dobi od 90 godina.

Nakon razvoda s Kalogjerom, Gabi je upoznala trećeg supruga Arsena Dedića.

- Arsen je rekao: 'Nemoj ti meni pričati, valjda ja znam tko je Gabi Novak. Imao sam već u svojoj teci u Šibeniku ‘58. zalijepljenu njenu sliku.' I on je tu teku donio na iduću probu. Odmah sam znala da ćemo biti divni prijatelji i vrlo bliski. To nas je i vodilo čitavog života, do naše odluke da uopće krenemo zajedno - jer mi smo u jednom času zapravo odlučili da se to formira u nešto ozbiljnije, shvatili smo da je to - to. Rodio nam se Matija ‘73. i onda smo se oženili, Arsen je rekao da se nećemo oženiti 'dok mu ja ne rodim dite', zamislite... Rekao je: 'A još ako bude muško, onda si moja do kraja života'', ispričala je svojedobno Gabi - piše Večernji list.

S vremenom se ova glazbena diva odrekla karijere jer je morala brinuti o suprugu Arsenu kada je obolio. Još 2004. godine presadili su mu jetru te je zbog otkazivanja bubrega morao ići na dijalizu, a preminuo je 11 godina kasnije.

