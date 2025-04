TV zvijezda bori se s tumorima: Moj otac već planira gdje će me pokopati, ne odustaje od toga

Zvijezda reality emisije 'The Real Housewives of Beverly Hills, Teddi Mellencamp, otkrila je da se bori s teškom bolesti koja joj je promijenila život. Nedavno je operirala tumor na mozgu, ali nažalost, on se sad proširio i na pluća.

Teddi je otvoreno progovorila o svojoj borbi u najnovijoj epizodi svog podcasta 'Two T's In A Pod', gdje je ispričala pomalo morbidnu situaciju sa svojim ocem, rock glazbenikom Johnom Mellencampom.

- Jučer me tata zvao 11 puta zaredom. Napokon sam se javila i rekla mu: 'U kadi sam, pusti me da malo uživam.' A on će: 'Samo želim biti siguran da ćeš biti u našem obiteljskom mauzoleju - prisjetila se Teddi.

Foto: Instagram

Dodala je da je upitala oca hoće li biti dovoljno mjesta za njezino troje djece, Slate (12), Cruza (10) i Dove (5), koje ima s bivšim suprugom Edwinom Arroyaveom.

Teddi je u studenom 2024. podnijela zahtjev za razvod od Arroyavea, prije nego što joj je dijagnosticiran četvrti stadij raka.

- On mi kaže: 'Bit će nas pet na vrhu, a oko nas ćemo napraviti mjesta za ostale članove obitelji - prepričala je Teddi.

Nakon što ga je pitala mora li već sad donijeti tu odluku, otac joj je odgovorio: 'Ionako upravo pišeš oporuku, pa to odmah uključi.' Našalila se da bi na nadgrobni spomenik dala uklesati: 'Zgodne cure nikad ne umiru'.

Teddi je početkom ožujka otkrila da su joj liječnici pronašli više tumora na mozgu i plućima.

- Imam još tri tumora na mozgu i dva na plućima. Sve je to izravna posljedica mog melanoma - podijelila je na Instagramu.