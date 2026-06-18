'Tvornica snova iz Dubrave': Babogredac otkriva tajne Jugotona uz rijetke snimke

U sklopu programa "U kvartu", Centar kulture Dubrava i Jučer Danas Sutra - Platforma za audiovizualna istraživanja pripremaju u četvrtak, 18. lipnja, u 20 sati novo izdanje ciklusa "Tajni život Dubrave", posvećeno jednom od najvažnijih fenomena domaće popularne kulture, diskografskoj kući Jugoton, danas Croatia Records.

Gost večeri je Želimir Babogredac, dugogodišnji direktor i djelatnik te kuće, veliki kolekcionar i zaljubljenik u glazbu. Bit će prikazan i program rijetkih videosnimki iz pogona nekadašnjeg Jugotona, stoji u priopćenju.

Foto: PROMO

- Približava se 80 godina Jugotona, to će biti iduće godine 10. srpnja. Ovo su sve neke popratne priče o velikom projektu Jugoton koji i dan danas živi. Prisjetit ćemo se dobrih i svijetlih vremena. Pokušavamo obuhvatiti sve ljude koji su radili tamo, njihove životne priče, i to ne samo izvođače. Neki su bili pozadinci, a život su dali za tuđe karijere i snimke - rekao nam je Želimir Babogredac pa nastavio:

- To će biti mali presjek svih legendarnih događanja i tehnologije, a ona je bila najnaprednija. Pogone u Dubravi projektirali su u Londonu, bila je to najmodernija kasetarna, pogoni za prešanje ploča... Inženjeri iz Engleske rekli su tad kako se radi.

U razgovoru koji će voditi filmolog i glazbeni publicist Željko Luketić, autor brojnih istraživanja i projekata posvećenih povijesti domaće diskografije i popularne kulture, bit će riječi o najvažnijim povijesnim trenucima Jugotona: od nastanka 10. srpnja 1947. na temeljima Elektrotona, preko rekordnih naklada 1980-ih, pa sve do današnjih dana i povratka na vinil. Govorit će i o načinu na koji je Jugoton oblikovao glazbene ukuse i identitete nekoliko generacija te kakvo je njegovo nasljeđe te kako čuvamo i reinterpretiramo bogatu glazbenu baštinu ovih prostora.

Foto: PROMO

- Jugoton je ostao pojam koji nadilazi samu izdavačku kuću, sinonim je za 'tvornicu snova' i 'zlatne godine diskografije', kulturni je 'jednorog' i nezaobilazni dio kolektivnog sjećanja. Kroz razgovor, rijetke anegdote i prisjećanja na ključne trenutke domaće glazbene industrije, publika će imati priliku zaviriti u 'tajni život' Jugotona i Dubrave. Rijetko viđeni arhivski videomaterijal uključuje snimke radnika i osoblja iz tvornice, proizvodne procese nastanka vinilne ploče i audiokasete, diskografsku konkurenciju u Zagrebu i ulomke iz malo poznatog, ali pionirskog VHS programa izdavaštva Jugoton Video iz 1980-ih - kažu u najavi.

Želimir Babogredac govorit će i o pripremama Croatia Recordsa za obilježavanje nadolazeće 80. godišnjice postojanja te o otvorenju novog studija unutar sadašnjeg poslovnoga kompleksa.