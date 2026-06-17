Uh! Ivana Knoll uskočila u vruće hlačice, ni Englez joj nije odolio

Gdje je vatrena navijačica Ivana Knoll, ondje su i fotografi. Tako je bilo na ulicama Dallasa, gdje je predvodila navijače uoči okršaja 'vatrenih' i Engleske, a ništa se nije promijenilo ni na tribinama. U korzetu sa šahovnicom i kratkim traper hlačicama ponovno je privlačila poglede, a čini se da joj nije odolio ni navijač u engleskom dresu.
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Screenshoot/
Foto Screenshoot/
Foto Instagram
Foto screenshot/Youtube
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Miss Hrvatske/YouTube/Screenshot
Foto Miss Hrvatske/YouTube/Screenshot
Foto Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
| Foto: Instagram/
Foto Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Foto Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
| Foto: Tom Weller/DPA
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Foto Tom Weller/DPA
Foto SplashNews.com/Profimedia
Foto SplashNews.com/Profimedia
Foto SplashNews.com/Profimedia
Foto Instagram/
Foto Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustracija
Foto Instagram/
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto Facebook/Great danes "Von Unterwein"
Foto CARL RECINE, instagram/angel correa
Foto CARL RECINE, instagram/angel correa
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto TikTok/ čitatelj 24sata
Foto KAI PFAFFENBACH
Foto TikTok/ čitatelj 24sata
Foto KAI PFAFFENBACH
Foto KAI PFAFFENBACH
Foto Harry Uzoka
Foto Instagram/orijent
Foto Instagram/orijent
Foto Harry Uzoka
Foto Instagram/orijent
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto Privatni albumi
Foto Privatni albumi
Foto Privatni albumi
Foto Privatni albumi
Foto 24sata/24sata
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto KAI PFAFFENBACH
Foto KAI PFAFFENBACH
Foto Harry Uzoka
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto Privatni albumi
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Foto Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Foto Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram