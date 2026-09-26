Tvrdila da ju je Jay-Z silovao s 13 godina, sad priznala: 'Nisam ga ni upoznala, to je bila laž'

Žena koja je 2024. optužila Jay-Z-ja za seksualni napad sad tvrdi da njezine optužbe nisu bile istinite. U novoj sudskoj izjavi navela je da repera nikad nije upoznala niti razgovarala s njim.

U ranijoj tužbi tvrdila je da su je Jay-Z, pravim imenom Shawn Carter, i Sean 'Diddy' Combs drogirali i silovali nakon dodjele MTV Video Music Awardsa 2000. godine, kad je imala 13 godina. Jay-Z je sve optužbe odbacivao.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Žena, koja se u sudskim dokumentima vodi kao Jane Doe, sad je u izjavi navela da je Jay-Z nikada nije silovao, da ga nikad nije upoznala te da se prema njoj nikad nije ponašao neprikladno. Dodala je da njezine tvrdnje protiv njega nisu bile istinite.

Navela je i da je odvjetnicima prije nego što su u prosincu 2024. Jay-Z-jevo ime dodali u tužbu rekla da ima određene psihičke poteškoće. Prema njezinoj izjavi, početkom 2025. počela je sumnjati u vlastita sjećanja i u to je li uopće bila na zabavi na kojoj je tvrdila da se napad dogodio.

Prvotnu tužbu protiv Jay-Z-ja i Combsa povukla je u veljači 2025. Jay-Z je nakon toga pokrenuo postupak protiv nje i odvjetnika Tonyja Buzbeeja zbog klevete i zlonamjernog pokretanja postupka. Nakon njezine najnovije izjave Jay-Z ju je maknuo iz tog postupka kao tuženicu. Spor s Buzbeejem i njegovim odvjetničkim uredom i dalje traje.

Foto: Mario Anzuoni

Buzbee odbacuje tvrdnje da je njegov tim postupao neprimjereno. Za Rolling Stone rekao je da je žena istu priču prije toga ispričala većem broju odvjetnika te da su joj objasnili sadržaj sudskih podnesaka.