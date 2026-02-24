Obavijesti

NJENI PRATITELJI ZGROŽENI

Twerkerica Sarah iz 'Savršenog' se prijavila za posao čistačice: Objavila je i šokantan odgovor

24sata
Čitanje članka: 1 min
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

Sarah Seifert je na TikToku rekla kako se prijavila za posao čistačice, no dobila je odbijenicu. U videu je objavila i navodni e-mail koji je dobila od tvrtke, a koji je šokirao njezine pratitelje

Sarah Seifert, twerkerica i poduzetnica koja se proslavila prije nekoliko godina u showu Supertalent, a natjecala se i u prošloj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' je na svom TikTok profilu objavila video u kojem tvrdi da je imala neugodno iskustvo u potrazi za poslom. Naime, ispričala je da se prijavila na oglas za posao čistačice u Zagrebu, no da je dobila odbijenicu.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Sarah je objavila i snimku zaslona e-maila za koji navodi da je dobila od tvrtke. 

Twerkanjem u Supertalentu je zgrozila Martinu: Evo kako danas izgleda Sarah Seifert...

- S obzirom na to da naša tvrtka ne zapošljava javne osobe te da su Vaši nastupi na televizijskim emisijama i javni profil u potpunoj nespojivosti s pozicijom čistačice, nismo u mogućnosti prihvatiti Vašu kandidaturu - navodi se.

Foto: rtl

- Savjetujemo vam da se ubuduće prijavljujete isključivo za poslove u svojoj branši – području influencinga – gdje vaše iskustvo i javna izloženost imaju smisla - stoji dalje u mailu uz zaključak: 'Za naš sektor, vaša prijava ne zaslužuje razmatranje. Želimo vam uspjeh u angažmanima koji odgovaraju vašem profilu'. 

Sarah je zatim upitala svoje pratitelje što misle o tome, a mnogi od njih dali su svoje mišljenje. 'Diskriminacija, objavi ime poslodavca', 'Poslodavac nema pravo privatno tvoje mreže gledati', 'Mogli su samo odbiti bez bezobraznog obrazlaganja', pisali su neki. Drugi su isticali kako je u redu da se nekome ne da posao, no da je samo obrazloženje bilo 'nepotrebno'. 

Foto: rtl

