Twiggy je preko noći postala ikona, a imala je tek 16 godina

Twiggy, pravim imenom Lesley Lawson, jedna je od najprepoznatljivijih britanskih manekenki i glumica te jedna od osoba koje su obilježile modu 20. stoljeća. Rođena je 19. rujna 1949. godine u Neasdenu u Londonu, a njezina izrazito vitka figura, kratka kosa, velike naglašene oči i mladenački izgled postali su simbol modne revolucije šezdesetih godina. U vrijeme kada pojam "supermodel" još nije bio u širokoj uporabi, Twiggy je stekla međunarodnu slavu i postala jedno od prvih lica modnog svijeta koje je publika diljem svijeta prepoznavala samo po imenu.

Odrasla je u radničkoj obitelji. Otac joj je radio kao stolar, dok je majka bila tvornička radnica. Pohađala je žensku srednju školu, a njezin put prema modnoj industriji započeo je sasvim slučajno. Godine 1965., kada je imala samo 15 godina, radila je kao pomoćnica u londonskom frizerskom salonu. Ondje je upoznala frizera Nigela Daviesa, koji je kasnije postao poznat kao Justin de Villeneuve. Zbog njezine izrazito vitke građe nazvao ju je "Twigs", nadimkom iz kojeg je ubrzo nastalo ime Twiggy.

Upravo je de Villeneuve imao važnu ulogu u stvaranju njezina prepoznatljivog izgleda. Kratka, dječački oblikovana frizura, velike oči dodatno istaknute tamnom šminkom te upečatljive umjetne trepavice pretvorile su mladu Londončanku u jedno od najupečatljivijih lica nove modne generacije. Njezina vitka i gotovo dječačka figura savršeno se uklapala u modne promjene sredinom šezdesetih, kada su minice, geometrijski uzorci i uniseks krojevi postajali sve popularniji.

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Twiggy se svojim izgledom jako razlikovala od glamuroznih i ženstvenih modela prethodnog razdoblja. Prekretnica se dogodila kada je modna novinarka britanskog lista Daily Express primijetila njezinu fotografiju izloženu u frizerskom salonu. Uslijedio je intervju i članak u kojem je Twiggy predstavljena kao "The Face of ’66", odnosno lice 1966. godine. Ubrzo je proglašena i Britankom godine, a njezina karijera počela se razvijati nevjerojatnom brzinom.

U samo nekoliko mjeseci od gotovo nepoznate tinejdžerice postala je međunarodno poznata manekenka. Posebno važan trenutak u njezinoj karijeri bio je dolazak na američko tržište. Pojavljivanje na naslovnici američkog izdanja časopisa Vogue u travnju 1967. dodatno je učvrstilo njezin status svjetske modne zvijezde. Twiggy je postala svojevrsno utjelovljenje "Swinging Londona", razdoblja u kojem je britanska prijestolnica bila jedno od glavnih svjetskih središta mladenačke kulture, glazbe, mode i društvenih promjena.

Njezino ime ubrzo je preraslo granice klasičnog manekenstva. Twiggy je postala svojevrstan brend, a njezin lik koristio se za brojne proizvode, među kojima se posebno isticala lutka izrađena prema njezinu izgledu. Njezin utjecaj bio je toliko velik da je pomogla promijeniti i samu predodžbu o tome kako bi uspješna modna manekenka trebala izgledati. Umjesto dotadašnjeg naglašeno glamuroznog ideala pojavila se nova estetika mladosti, vitkosti i jednostavnosti.

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Slavu stečenu u modi Twiggy je vrlo brzo počela koristiti i za razvoj karijere u drugim područjima. Okušala se u glazbi te je 1967. objavila debitantski singl "Beautiful Dreams". Početkom sedamdesetih odlučila je napraviti još veći profesionalni zaokret. Godine 1970. službeno se povukla iz profesionalnog manekenstva kako bi se posvetila filmu, kazalištu i glazbi.

Već sljedeće godine ostvarila je zapaženu ulogu u romantičnom mjuziklu "The Boy Friend". Film joj je donio veliko priznanje i dva Zlatna globusa, čime je pokazala da njezina popularnost nije bila ograničena samo na modne piste i naslovnice časopisa. Tijekom sljedećih desetljeća nastavila je graditi raznovrsnu karijeru kao glumica, pjevačica i televizijska voditeljica.

Godine 1975. objavila je autobiografiju "Twiggy", koja je postala uspješnica, a pojavila se i u vlastitoj televizijskoj emisiji istog naziva. Važno poglavlje njezine kazališne karijere uslijedilo je početkom osamdesetih. Za nastup u broadwayskom mjuziklu "My One and Only", koji se izvodio 1983. i 1984. godine, nominirana je za prestižnu nagradu Tony.

Privatni život Twiggy također je privlačio zanimanje javnosti. Godine 1977. udala se za američkog glumca Michaela Witneyja, a godinu dana poslije rodila im se kći Carly. Brak je trajao sve do Witneyjeve iznenadne smrti od srčanog udara 1983. godine.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Godine 1984. Twiggy je upoznala britanskog glumca i redatelja Leigha Lawsona. Nekoliko godina poslije zajedno su radili na filmu "Madame Sousatzka", a 1988. godine vjenčali su se u Sag Harboru u američkoj državi New York. Par je svoj život nastavio u Velikoj Britaniji, između ostaloga u Londonu i Suffolku.

Twiggy se tijekom kasnijih desetljeća nastavila pojavljivati na televiziji. Vodila je emisiju "Twiggy’s People", a novoj generaciji gledatelja postala je poznata kao članica žirija popularnog televizijskog natjecanja "America’s Next Top Model", u kojem je sudjelovala od 2005. do 2007. godine uz voditeljicu i bivšu manekenku Tyru Banks.

Njezin povratak modi nije se odvijao samo pred televizijskim kamerama. Twiggy je tijekom godina pokrenula nekoliko vlastitih linija, među kojima su bili odjeća, proizvodi za njegu kože i predmeti za dom. Pojavljivala se i u reklamnim kampanjama velikih međunarodnih brendova, uključujući kozmetički brend Olay.

Koliko je njezin utjecaj na povijest mode bio velik pokazale su i velike muzejske izložbe posvećene modelima i modnoj fotografiji. Godine 2009. bila je predstavljena na izložbi "The Model as Muse: Embodying Fashion" u njujorškom Metropolitan Museum of Art, koja se bavila modelima koji su tijekom 20. stoljeća utjelovljivali pojedina modna razdoblja. Iste godine londonska National Portrait Gallery otvorila je izložbu "Twiggy: A Life in Photographs", posvećenu njezinu životu i karijeri kroz fotografiju.

Posebno priznanje stiglo je 2019. godine, kada je Twiggy dobila titulu Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE), jedno od visokih britanskih državnih odlikovanja.