U 62. godini preminuo Robert Pilepić, skladatelj i autor brojnih domaćih hitova

Preminuo je Robert Pilepić, cijenjeni hrvatski skladatelj i tekstopisac čiji su potpis nosili brojni poznati hitovi domaće glazbene scene. Umro je u 62. godini nakon teške bolesti, a vijest o njegovoj smrti za Večernji list potvrdila je obitelj.

Pilepić je rođen 1965. godine, a glazbom se počeo baviti još kao dječak. Autorskim radom i pisanjem stihova počeo se baviti tijekom osnovnoškolskih dana, dok je prvu glazbenu grupu pokrenuo u srednjoj školi.

Tijekom osamdesetih bio je bubnjar u sastavima Grafiti i Vamp, za koje je također skladao i pisao tekstove. S bendom Vamp nastupao je uz brojne izvođače koji će kasnije postati velika imena domaće scene, među kojima su bili Leteći odred, Vanna, Severina i Psihomodo pop.

Početkom Domovinskog rata bend prestaje s radom, a Pilepić se u potpunosti posvećuje pisanju pjesama za druge izvođače. Upravo će autorski rad obilježiti njegovu karijeru i donijeti mu više od šest stotina skladbi.

Autor brojnih hitova

U tom razdoblju nastaju uspješnice Kasandre "Nisi ti jedini na svijetu" i "I've Got a Feeling", kojima je dominirala tadašnjom dance scenom. Pilepić je napisao i stihove za jedan od poznatijih dueta Olivera Dragojevića i Tonyja Cetinskog, "Morski vuk", u suradnji s Draganom Lukićem Šegedinom.

Za Tonyja Cetinskog napisao je stihove za pjesmu "Neka noćas dođu svi", s kojom je Cetinski 1996. godine pobijedio na Splitskom festivalu. Suradnja se nastavila i na njegovu albumu "Prah i pepeo", za koji je Pilepić napisao stihove za nekoliko pjesama.

Velik trag ostavio je i na Melodijama Istre i Kvarnera. Na festivalu je debitirao 2000. godine, kada je u tandemu s Nenom Ninčevićem potpisao pjesmu "Grdovići ribari", koju je izvodio Mladen Grdović. Pilepić je kasnije dobio posebno priznanje MIK-a jer je bio autor s najviše napisanih tekstova u povijesti te manifestacije.

S Alenom Vitasovićem ostvario je jednu od svojih najplodnijih suradnji, a zajedno su radili na pjesmama "Ja ne gren", "Niš mi se ne da", "Od subote" i "Ja san Istrijan".

Njegove pjesme izvodili su brojni poznati hrvatski glazbenici. Danijela Martinović pjevala je njegovu pjesmu "'Ko će tebe mi zaminit", kojom je 2008. osvojila Grand Prix radijskih urednika na Hrvatskom radijskom festivalu. Za Jelenu Rozgu napisao je pjesmu "Ona ili ja", dok je Giulianu potpisao i glazbu i tekst za "Biži sa mnom mala moja".

Pilepić je surađivao i s Lidijom Bačić, za koju je napisao hitove "Vozačka dozvola" i "Viski", dok je Joško Čagalj Jole 2014. godine snimio njegovu pjesmu "Kada žene tulumare".

Njegov se potpis nalazi i na pjesmi "Ne more vrime" klape Rišpet, s kojom je 2014. osvojio treću nagradu publike na Splitskom festivalu. Iste je godine na Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku osvojio prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda i drugu nagradu publike za pjesmu "Olujna noć" u izvedbi Bernarde Bruno.

Posebno mjesto u njegovu opusu zauzima i kazališna glazba. Za predstavu "Karolina Riječka", u kojoj je naslovnu ulogu igrala Severina, 2003. godine napisao je stihove za glavnu temu "Moji jadi".

Godine 2008. grupa Putokazi osvojila je Porin za najbolji album urbane klupske glazbe za izdanje "Androida Remixed", na kojem je Pilepić autorski potpisao sve tekstove.

Tijekom više desetljeća rada surađivao je s brojnim poznatim skladateljima i izvođačima te ostavio trag u različitim glazbenim žanrovima. Iza njega ostaje više od šest stotina skladbi i niz pjesama koje su postale dio domaće glazbene scene.